Dodental Duitsland stijgt tot 81 • Maas bereikt hoogste waterstand, net niet boven kritiek niveau

Het belangrijkste nieuws over de wateroverlast:

• Het kabinet roept Limburg uit tot rampgebied: duizenden inwoners moeten evacueren.

• De Maas bereikte afgelopen nacht rond 4.00 uur bij Maastricht zijn hoogste stand; het waterpeil bleef iets onder het niveau dat was verwacht.

• Twee stadsdelen in Maastricht en de gemeenten Meerssen, Stein en Eijsden-Margraten zijn uit voorzorg geëvacueerd. In Roermond en Maasgouw geldt een noodverordening.

• Militairen zijn begonnen met de bouw van een noodbrug in Valkenburg, nadat een oude brug was weggespoeld.

• In Duitsland zijn 81 mensen om het leven gekomen door de overstromingen. In de stad Bad Neuenahr-Ahrweiler in Rijnland-Palts worden nog 1.300 mensen vermist. In België vielen inmiddels 12 doden door de wateroverlast.