Dodental door storm in Beijing loopt op, nieuwe tyfoon alweer op komst

Ravage na de zware regenval in het district Mentougou in Beijing, 1 augustus 2023. Beeld Pedro Pardo / AFP

Door de hevige regens ligt het openbare leven in en rond de metropool deels plat. Meerdere gebieden zijn de blank komen te staan doordat rivieren buiten hun oevers zijn getreden. Zeker 52 duizend mensen zijn geëvacueerd en tientallen wegen zijn afgesloten. Ongeveer vierhonderd vluchten werden dinsdag geannuleerd en nog eens honderden zijn vertraagd vanwege het slechte weer. De autoriteiten in Beijing zagen zich genoodzaakt om voor het eerst sinds de bouw van een speciaal overloopreservoir 25 jaar geleden deze speciale wateropslag in werking te stellen.

De regenval wordt veroorzaakt door tyfoon Doksuri, die zaterdag aan land kwam nadat hij eerder verwoestingen aanrichtte in Taiwan en de Filipijnen. De storm is nu enigszins afgezwakt, maar de autoriteiten waarschuwen nog voor wateroverlast. Zo zijn er voor dinsdag opnieuw onweersbuien voorspeld voor Beijing, de naburige stad Tianjin en de provincie Hebei.

Aanhoudende regen

Volgens het meteorologische bureau van China incasseerde de hoofdstad van zaterdag tot maandag zo’n 260 millimeter regen – een hoeveelheid die overeenkomt met het gemiddelde van de gehele maand juli. Door de aanhoudende regens van de afgelopen dagen is het lokale record van elf jaar geleden overtroffen. De stad kreeg op een julidag in 2012 190,3 millimeter regen op één dag te verduren. Ook toen werden tienduizenden mensen getroffen.

Tijd om bij te komen van Doksuri is China niet gegund: het land bereidt zich nu voor op de komst van tyfoon Khanun. De verwachting is dat de storm, die eerder delen van de Filipijnen onder water zette, later deze week de de oostkust van China bereikt. Het is de zesde tyfoon waarmee China dit jaar te stellen heeft.