Dodental door overstromingen in Italië loopt op tot 9, reddingsoperaties in volle gang

Reddingswerkers in een rubberboot midden in het stadje Lugo in Emilia-Romagna, 18 mei 2023. Beeld Andreas Solaro / AFP

De regio Emilia-Romagna heeft al enkele dagen te maken met zware regenbuien en hevige overstromingen. De provincies Ravenna, Forlì-Cesena en Rimini zijn het zwaarst getroffen. Stefano Bonaccini, de regiopresident van Emilia-Romagna, zei woensdag tegen de Italiaanse zender La7 dat in een periode van 36 uur de hoeveelheid regen is gevallen die normaal gesproken in zes maanden valt. De schade bedraagt volgens hem ‘een paar miljard euro’.

Volgens lokale autoriteiten zijn 23 rivieren buiten hun oevers getreden. Naast de negen doden is een onbekend aantal mensen vermist en zijn ruim tienduizend mensen geëvacueerd. Door de regenval vinden er in het heuvelachtige gebied ook veel aardverschuivingen plaats. De autoriteiten telden er al 280. Daardoor zijn vierhonderd wegen geblokkeerd, waaronder enkele snelwegen.

Over de auteur

Maarten Albers is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Inmiddels is de regen gestopt. Voor vrijdag en zaterdag is enige neerslag voorspeld, maar het waterpeil daalt langzaam en de autoriteiten verwachten dat die trend doorzet. Daardoor kunnen reddingswerkers hun werk steeds beter uitvoeren. Het leger en de kustwacht hebben helikopters en opblaasbare boten ingezet om mensen uit hun huizen te bevrijden. In heel Emilia-Romagna geldt nog steeds het hoogste alarmniveau.

Het is de tweede keer deze maand dat Emilia-Romagna te maken heeft met slecht weer. Begin mei stierven in dezelfde regio twee personen tijdens stormen. De stortregens volgden op maandenlange droogte, waardoor de grond het water minder goed kon absorberen. Hetzelfde gebeurde in september vorig jaar in dezelfde regio.

Nieuwe koers

Voor minister van Civiele Bescherming Nello Musumeci (Fratelli d’Italia) is de natuurramp een bevestiging dat klimaatverandering een nieuwe koers vereist op het gebied van waterbeheer. Wat in de afgelopen dagen in Emilia-Romagna is gebeurd, kan volgens hem ‘in elk ander deel van het land gebeuren’. ‘Niets zal meer hetzelfde zijn, de tropen zijn naar Italië gekomen’, zei hij. ‘We zijn bereid om een nationaal plan te maken voor de omgang met hevige regenval en lange periodes van droogte, want we moeten heroverwegen hoe we het land beheren.’

De zogeheten ‘fruitvallei’ van Italië ligt in het getroffen gebied, en de landbouwsector heeft zwaar te lijden onder de overstromingen. Volgens boerenorganisatie Coldiretti zijn ruim vijfduizend boerderijen overstroomd, samen goed voor duizenden hectaren aan wijnvelden, boomgaarden en akkers. De modder die het water achterlaat kan wortels verstikken, wat niet alleen gevolgen heeft voor deze oogst, maar ook de volgende. Volgens Coldiretti is de schade daarom ‘niet te overzien’.

Ravenna

Ravenna, een stad vlak aan de Adriatische kust bekend om haar vroegchristelijke erfgoedlocaties, is eveneens zwaar geraakt. Burgemeester Michele de Pascale zei dat dinsdagavond dat al vijfduizend mensen uit zijn stad zijn geëvacueerd, en dat een veelvoud daarvan óók hun huis zal moeten verlaten. ‘Dit was waarschijnlijk de ergste nacht in de geschiedenis van Romagna’, aldus Pascale. ‘Ravenna is onherkenbaar na alle schade die is aangericht.’