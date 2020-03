Dodental door corona loopt snel op, meeste opnames in Oost-Brabant

In het Rotterdam Maasstad ziekenhuis wordt een nieuwe ic-afdeling ingericht voor niet-coronapatiënten. Beeld Arie Kievit

Daarmee komt het totaal aantal sterfgevallen door covid-19 uit op 1039 personen. De toename van het dodental is veel hoger dan maandag toen er 93 nieuwe sterftes bekend werden. Het kan zijn dat deze mensen al eerder zijn overleden, maar ze nu pas geregistreerd zijn.

Het aantal nieuw geregistreerde patiënten dat is opgenomen in het ziekenhuis liep de afgelopen 24 uur met 722 personen op. Dat zijn er aanzienlijk meer dan een dag eerder. In totaal zijn er nu in Nederland 4712 patiënten met het coronavirus opgenomen (geweest) in het ziekenhuis, aldus het RIVM.

Piek

Volgens het RIVM is het aantal opnames in Brabant over de piek heen. In Zuid-Holland, Gelderland en Noord-Holland en Limburg neemt het aantal opnames nog wel wel toe. In Flevoland, Groningen, Drenthe, Zeeland en Friesland is het aantal opnames stabiel laag.

De RIVM vermeldt nu ook het aantal ziekenhuisopnames per gemeente. Dat geeft een beter beeld van de verspreiding van het virus dan het aantal bekende besmettingen, omdat lang niet iedereen wordt getest. Op deze kaart is te zien dat de gevolgen van de uitbraak nog altijd het meest voelbaar zijn in Brabant en dan vooral in de plaatsen Uden, Bernheze, Boekel en Peel en Maas. Buiten Brabant valt op dat in de gemeenten Oudewater, Kampen en Heerde veel inwoners in het ziekenhuis zijn opgenomen.

Door de aanwas van nieuwe patiënten in het ziekenhuis zijn de beschikbare intensive care bedden in Nederland nagenoeg vol. De stichting NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie) registreert op dit moment 1122 patiënten op de intensive care die zeker of mogelijk covid-19 hebben.

Volgens het RIVM zullen elke dag 100 nieuwe patiënten een ic-bed nodig hebben. Door sterfgevallen en het herstel van patiënten komen er ook dagelijks weer een paar bedden vrij. Het RIVM denkt dat er per saldo dagelijks 80 nieuwe ic-bedden nodig zijn om de instroom van nieuwe patiënten te kunnen opvangen.

Het aantal geregistreerde besmettingen nam toe met 845, maar het werkelijk aantal besmettingen zal aanzienlijk hoger liggen, omdat veel mensen met klachten die duiden op covid-19 niet worden niet getest. In Nederland zijn nu 12.595 personen officieel besmet (geweest) met het coronavirus.