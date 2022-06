Dodental door aanslag op katholieke kerk in Nigeria loopt op naar 22

Eeen agent houdt de wacht in de kerk in Owo, Nigeria, waar zondag een bloedige aanslag plaatsvond. Beeld Sunday Alamba / AP

De zondagsmis in de Sint Franciscus kerk in Owo, in het zuidwesten van Nigeria, werd ruw verstoord toen gewapende mannen het vuur openden op de kerkgangers. Volgens getuigen schoten ze door de ramen op de aanwezigen en gooiden ze explosieven naar binnen. Vervolgens drongen de mannen de kerk binnen en schoten op de mensen die probeerden te vluchten. In ongeveer twintig minuten tijd veranderde de kerk in een bloedbad.

Kort na de aanslag maakte de autoriteiten melding van meer dan 50 doden, maar het dodental werd dinsdag bijgesteld naar 22. De verantwoordelijkheid voor de moordpartij is niet opgeëist en de daders lijken spoorloos verdwenen. De landelijke politiecommissaris Oyeyemi Oyediran zei dat veiligheidstroepen de aanvallers hebben achtervolgd, ‘maar we konden ze helaas niet inhalen’.

VN-chef António Guterres heeft de aanval dinsdag veroordeeld. ‘Aanvallen op gebedshuizen zijn verachtelijk’, schreef hij op Twitter. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties betuigde zijn medeleven aan de nabestaanden en riep de Nigeriaanse autoriteiten op om er alles aan te doen om de daders voor het gerecht te slepen. Maandag sprak Paus Franciscus al zijn afschuw en medeleven uit.

I condemn in the strongest terms the heinous attack in the St. Francis Catholic Church in Owo, Nigeria, that resulted in the death and injuries of scores of civilians as people gathered for the Pentecost service.



Attacks on places of worship are abhorrent. — António Guterres (@antonioguterres) 7 juni 2022

Toenemende onveiligheid

De moordpartij kwam als een grote schok voor de lokale gemeenschap. In het noorden van Nigeria, waar ook de islamistische terreurorganisatie Boko Haram actief is, zijn gewapende aanvallen, moordpartijen en ontvoeringen geen uitzondering. Dergelijk geweld komt in het zuidwesten van het land eigenlijk niet voor. De vrees is dat de aanval in Owo betekent dat ook in deze regio de onveiligheid toeneemt.

‘Wat er ook gebeurt, dit land zal nooit toegeven aan slechte mensen en de duisternis zal nooit het licht overwinnen. Nigeria zal uiteindelijk winnen’, zei de Nigeriaanse president Muhammadu Buhari zondag. Maar de regering heeft al jaren grote moeite om iets te doen aan de veiligheidscrisis in het overwegend islamitische land. Volgens de Amerikaanse denktank Council on Foreign Relations werden in het eerste kwartaal van 2022 ongeveer drieduizend Nigerianen gedood door verschillende gewapende groeperingen.