Dodental dambreuk Brazilië loopt op naar 110, nog 238 mensen vermist

De dam bij de ijzermijn Córrego do Feijão bij het stadje Brumadinho in Minas Gerais begaf het afgelopen vrijdag. Delen van het stadje ten zuiden van Belo Horizonte en huizen in de omgeving van de dam werden overspoeld door een stroom van modder en afval, evenals kantoren van het bedrijf Vale, eigenaar van de mijn, en een restaurant voor medewerkers van het bedrijf.

Een gebied zo groot als vierhonderd voetbalvelden is door 12 miljoen kubieke meter modder bedekt. De nabijgelegen rivier Paraobepa is vergiftigd door de giftige modderstroom, die ook andere belangrijke rivieren bedreigt.

De zoektocht naar vermisten is lastig, omdat veel lichamen zijn meegesleurd door de modderstroom. Volgens Aihara zijn tot nu toe lichamen geborgen die zich aan de oppervlakte van de modder bevonden. ‘Vanaf nu zullen we echt moeten graven naar lichamen. Daardoor zal het bergingswerk minder snel gaan’, zei hij. De kans op het vinden van overlevenden is vrijwel nihil. Sinds zaterdag zijn alleen doden geborgen.