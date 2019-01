Dodental bij aanslag politieschool Colombia loopt op tot 21; vrede is er al langer fragiel

Volgens getuigen meldde zich rond half tien donderdagochtend een automobilist bij de zuidingang van de politieschool. Bij de veiligheidscontrole zou een anti-explosievenhond zijn aangeslagen waarop de automobilist gas gaf. Hij reed een van de agenten omver, en de auto kwam zo’n tweehonderd meter verder tot ontploffing. Omwonenden spreken van een oorverdovende knal, ramen van de flats sloegen aan diggelen.

Colombia kent een lange geschiedenis van bomaanslagen. Sinds de jaren zestig is het land verwikkeld in een burgeroorlog met verschillende linkse guerrillabewegingen, politiebureaus en militaire bases zijn belangrijke doelwitten voor de rebellen. In de jaren tachtig pleegden ook het drugskartel Medellin bomaanslagen. Kartelleider Pablo Escobar deed dat om druk uit te oefenen op de regering en om zijn macht te tonen.

In 2016 tekende Colombia een vredesverdrag met de Farc, de grootste guerrillabeweging van het land. De regering begon ook vredesgesprekken met ELN, een eveneens linkse rebellenbeweging. Die gesprekken liepen zeer stroef en zijn door de vorig jaar aangetreden president Iván Duque in de wacht gezet omdat de rebellen weigeren hun ontvoeringen en gewelddadigheden te staken.

Veiligheidseenheden bij de plek van de explosie. Beeld AFP

Hulpverleners na de bomaanslag in Bogota. Foto is afkomstig van het leger. Beeld AP

In januari vorig jaar pleegde ELN een aanslag op een politiebureau in Barranquilla, daarbij kwamen vijf agenten om het leven en raakten tientallen anderen gewond. De guerrillero’s saboteerden vorig jaar ook oliepijpleidingen en ze vielen militaire doelen aan. De ELN-rebellen kwamen in Nederland in het nieuws toen ze in 2017 Derk Bolt en zijn cameraman gevangen namen.

Geweld laait op

De aanval op de politieschool doet de toch al donkere stemming in het land geen goed. Van de hoop die uitging van het vredesakkoord met de Farc, is weinig meer over. De implementatie van het vredesverdrag verloopt zeer moeizaam, ook omdat Duque het akkoord van zijn voorganger nooit heeft omarmd. Een aantal kopstukken van de Farc hangt uitlevering aan de Verenigde Staten boven het hoofd, een deel van de gedemobiliseerde rebellen heeft de wapens weer opgepakt.

Het geweld laait in veel gebieden weer op. Het vertrek van de Farc heeft een machtsvacuüm gecreëerd, en criminele organisaties, paramilitaire groeperingen en oude en nieuwe guerrillabewegingen vechten om de controle over de drugsroutes. Mensenrechtenverdedigers en andere activisten die het vredesverdrag in de praktijk willen brengen, zijn hun leven niet zeker. Vorig jaar zijn 172 activisten vermoord, dit jaar staat de teller al op zeven.

MEER LEZEN Dolblij waren ze toen de regering in 2016 een vredesakkoord tekende met de Farc. Maar cocaboeren die het akkoord in praktijk proberen te brengen, moeten dat met de dood bekopen. Colombia heeft sinds vorig jaar de conservatieve Duque als nieuwe president. De ontvoering van de journalisten Derk Bolt en Eugenio Follender (Spoorloos) in Colombia bewijst opnieuw hoe fragiel de vrede in het land is. Vooruitlopend op definitieve vrede in Colombia verlaten duizenden FARC-strijders de jungle. Verslaggeefster Marjolein van de Water volgde de guerrillero’s van Front 30 op hun tocht door de bergen en de modder.