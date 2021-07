Liveblog Overstromingen

Dodental België naar 27, nog 11 duizend gezinnen zonder stroom in provincie Luik • Ook flinke overstromingen in noorden Oostenrijk

Noodweer heeft in Limburg, België en Duitsland overstromingen veroorzaakt. Er is veel schade en er zijn veel slachtoffers. Lees het laatste nieuws in dit liveblog.