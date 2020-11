Dodental aardbeving Egeïsche Zee loopt op naar 51, honderden gewonden

Mensen zoeken naar slachtoffers onder het puin van een ingestort gebouw in Izmir. Beeld EPA

Zaterdagmiddag haalden reddingswerkers een 38-jarige moeder en drie van haar kinderen tevoorschijn uit de puinhoop die was overgebleven van een van de ruim twintig ingestorte flatgebouwen in de stad. Naar het vierde kind werd nog gezocht.

De autoriteiten hebben een grote zoek- en reddingsoperatie op gang gebracht. Circa vijfduizend reddingswerkers, twintig speurhonden en 750 voertuigen zijn ingezet. Ook zijn er mobiele keukens en honderden tenten geplaatst. Sinds de grote aardbeving in 1999 bij de stad Mamara, die aan 17 duizend mensen het leven kostte, is de Turkse overheid goed voorbereid op dergelijke natuurrampen.

Naschokken

De aardbeving had een kracht van 6,9 op de schaal van Richter. Er werden ruim vijfhonderd naschokken geregistreerd. De beving veroorzaakte wat de autoriteiten een ‘kleine tsunami’ noemden in het oostelijk deel van de Egeïsche Zee. Samos en de tegenover gelegen Turkse kustplaats Seferihisar werden daardoor getroffen. Een van de Turkse slachtoffers is verdronken.

Volgens burgemeester Tunç Soyer van Izmir zitten nog zo’n 180 mensen onder het puin, mogelijk levend. Zaterdagmiddag was het zoekwerk in acht van de ingestorte gebouwen voltooid. De vele naschokken bemoeilijkten het reddingswerk.

De meeste schade is aangericht in de wijk Beyrakli, aan de noordzijde van de baai van Izmir. De vlakke grond hier bevat veel grondwater en is daarom minder stevig dan de rotsachtige grond elders in de stad.

Beyrakli is een oud stadsdeel met naar verhouding veel oudere inwoners. Terwijl veel gezinnen in Izmir vanwege de corona en vanwege het lange weekend (donderdag was een nationale feestdag in Turkije) de stad uit waren getrokken, waren veel ouderen thuis gebleven.

Staf van God

Sommigen in Turkije lieten op sociale media weten dat de aardbeving een straf van God is voor Izmir. De seculiere stad staat in Turkije bekend als ‘de ongelovige’. Zes mensen zijn zaterdag gearresteerd omdat ze op Twitter de ramp hadden omschreven als een straf van God voor het ongelovige Izmir.

De aardbeving leidde tot een ongebruikelijk vertoon van verbroedering tussen de regeringsleiders van Griekenland en Turkije. De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis en de Turkse president Recep Tayyip Erdogan voerden zaterdag een telefoongesprek.

‘Wat onze geschillen ook zijn, dit zijn momenten waarop onze bevolkingen zij aan zij staan’, liet Mitsotakis na afloop weten. Erdogan reageerde op Twitter met: ‘Turkije is altijd bereid Griekenland te helpen zijn wonden te genezen. Dat twee buren solidair zijn in moeilijk tijden, is waardevoller dan vele andere dingen in het leven.’

Turkije en Griekenland zijn verwikkeld in een ruzie om maritieme zones en gasvoorraden in de oostelijke Middellandse Zee. In september mondde dat zelfs bijna uit in een gewapend conflict.