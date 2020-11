Dodenlijst met 18 namen wijst op ‘keihard conflict in de cokemaffia’

De 25-jarige Ibrahim werd op 10 mei in Rotterdam vermoord. Beeld ANP

Volgens de krant wijst de dodenlijst op ‘een keihard conflict’ in de Nederlandse onderwereld. Binnen de groepering van het vermeende cocaïnekopstuk Roger P., alias Piet Costa (verwijzend naar zijn goed lopende cocaïnehandel vanuit Costa Rica), ontstond rond de jaarwisseling onenigheid over geld.

De Iraniër Ali, die een deel van het geld van P. vanuit Dubai beheerde, zou naar schatting 100 miljoen euro achterover hebben gedrukt. Als vergelding werd Ali begin dit jaar ontvoerd. P. kreeg vervolgens een deel van het geld terug. Maar de Iraniër liet het er niet bij zitten en stelde volgens NRC met een aantal handlangers een dodenlijst op, met daarop onder meer de naam van P. en een officier van justitie die betrokken was bij een onderzoek naar de Iraniër.

Vertrouweling

De politie verkreeg informatie over de dodenlijst via een getuige in het onderzoek naar de liquidatie van de 25-jarige Ibrahim, die op 10 mei in Rotterdam werd vermoord. De man was een vertrouweling van P. en beheerde geld voor hem. Ook Ibrahim stond op de dodenlijst.

Roger P. wordt door justitie gezien als de opdrachtgever van de bouw van ‘de martelcontainers’ die deze zomer werden aangetroffen in het Brabantse dorpje Wouwse Plantage. De zeecontainers waren volgens het Openbaar Ministerie bedoeld om tegenstanders te martelen, onder wie ook Ali volgens NRC. Er werden attributen aangetroffen in de vorm van een gasbrander, klauwhamer, een snoeischaar, tiewraps en ducttape.

In het onderzoek naar de containers zijn tien mensen aangehouden. De volgende zitting dient volgende week vrijdag.

Dodenlijsten

In de onderwereld duiken geregeld dodenlijsten op. Afgelopen november nog zei justitie ‘sterke’ vermoedens te hebben dat Ridouan T., hoofdverdachte in het liquidatieproces Marengo, beschikt over een dodenlijst met tientallen namen. Hier zouden naast criminele kopstukken ook aanklagers, politiemedewerkers en journalisten op staan.