Doden in Italië door explosie op snelweg en verongelukt busje met landbouwarbeiders

Bij Bologna, in het noorden van Italië, explodeerde een vrachtwagen op een drukke, verhoogde snelweg. De tankauto met licht ontvlambare stoffen kwam in botsing met een andere vrachtwagen, die auto’s vervoerde. De vuurbal veroorzaakte enorme schade. Een deel van het wegdek stortte in, en belandde op een parkeerterrein. Sommige auto’s vatte vlam. Daarbij zouden veel gewonden zijn gevallen, evenals op de weg zelf en in woningen in de buurt, waar mensen letsel opliepen door rondvliegend glas. Zeker twee mensen kwamen om het leven.

A tanker truck carrying flammable material explodes after colliding with a stationary vehicle, killing at least two people and injuring up to 70 in Bologna, Italy.



