Doden, geweld tegen agenten en meer autobrandenin Oudejaarsnacht

Beeld ANP

Enschede

In Enschede werd kort na middernacht een dode man aangetroffen. De politie onderzoekt nog de exacte toedracht, maar heeft het vermoeden dat de man door vuurwerk is geraakt. Op foto’s is te zien dat de straat op de plaats van het ongeval bezaaid ligt met vuurwerkresten.

De man is mogelijk het tweede vuurwerkslachtoffer dat tijdens Oud en Nieuw is gevallen. Maandagavond kwam in het Friese dorp Morra een 41-jarige man om het leven. Ook daar onderzoekt de politie nog de toedracht.

Hulpdiensten bij de woning in Enschede waar een dode man werd aangetroffen. Waarschijnlijk is het slachtoffer door een explosie om het leven gekomen. Beeld ANP

Amsterdam

In Amsterdam waren er meer (auto-)branden en meer politie-incidenten dan een jaar geleden. Er zijn 183 incidenten geweest, vorig jaar 168. In totaal heeft de politie 34 mensen aangehouden. In de stad waren zeven keer politiemensen het mikpunt van geweld. Opvallend noemen de diensten het aantal van zeven incidenten waarbij vuurwapens zijn gebruikt. In twee gevallen heeft de politie zelf geschoten. De brandweer had het veel drukker dan vorig jaar: die rukte 295 keer uit, vorig jaar was dat 165 keer. Het ging 25 keer om een voertuigbrand, net zo vaak als vorig jaar.

Utrecht

Ook in de regio Utrecht rukte de brandweer een stuk vaker uit naar voertuigbranden dan het jaar ervoor: 34 tegen 20 vorig jaar. 19 keer kwamen de meldingen dit jaar uit de gemeente Utrecht, dat waren er vorig jaar 17. Twee keer was er agressie tegen de brandweermensen, in Houten en IJsselstein.

Rotterdam

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond meldt dat het aantal meldingen ten opzichte van voorgaande jaren ongeveer gelijk is gebleven. De politie verrichtte 55 arrestaties, bijna de helft minder dan het jaar ervoor.

Eén van de slachtoffers van het schietincident vanochtend vroeg is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Het incident vond plaats aan de #NieuweBinneweg ipv #Gouvernestraat. De recherche is druk bezig met onderzoek. Tips en evt camerabeelden blijven welkom. Politie Rotterdam eo

Limburg

In Limburg werden 19 mensen opgepakt, 4 meer ten opzichte van een jaar eerder. In het dorp Heel werd een man neergestoken. De politie hield drie verdachten aan. Daarnaast werden er mensen aangehouden voor onder meer mishandeling en vernieling.

Zeeland

Ook in Zeeland hadden de hulpdiensten het drukker dan in voorgaande jaren. Zo moest de brandweer er 94 keer op uitrukken, vergeleken met 79 keer een jaar eerder. Daarbij kregen hulpverleners met geweld te maken. In Vlissingen en Nieuwland werd de brandweer met vuurwerk bekogeld.

Noorden

De politie in Drenthe, Friesland en Groningen pakte dertig mensen op wegens mishandelingen, vernielingen en het bezit van illegaal vuurwerk. Ook kwamen er meer meldingen over vuurwerkoverlast en brandjes op straat dan vorig jaar. In Geesbrug (Drenthe) moest de Mobiele Eenheid worden ingezet bij een groot vuur op straat met een groep van vijftig jongeren eromheen.