Doden en zwaargewonden bij schietpartij in Hamburg, dader vermoedelijk dood

Gewapende agenten nabij de plaats delict. Beeld AP

‘We hebben geen aanwijzingen dat de dader op de vlucht is, maar juist eerder aanwijzingen dat de dader waarschijnlijk in het gebouw is en waarschijnlijk zelfs een van de doden is’, vertelde de politiewoordvoerder tegen de lokale nieuwsdienst 24 Hamburg. Het zou gaan om een overleden persoon die op een hogere etage in het gebouw werd aangetroffen.

De schietpartij vond donderdagavond rond 21.00 uur plaats. Over de schutter of schutters is nog niks bekend. Er zijn nog geen arrestaties verricht. De Hamburgse politie zegt ook nog geen ‘betrouwbare informatie’ te hebben over het motief van de dader of daders.

Er is volgens de politie geen aanwijzing voor een andere of voortvluchtige dader: ‘Op dit moment is de situatie rustig’, laat een politiewoordvoerder laat op de avond weten.

‘Levensbedreigende situatie’

Via een waarschuwingsapp van de politie werden de inwoners van Hamburg gewaarschuwd voor een ‘levensbedreigende situatie’. Straten rondom de kerk of ‘Koninkrijkszaal’ werden afgezet. Omwonenden werd met klem opgeroepen binnen te blijven en niet te telefoneren, om het mobiele netwerk niet te overbelasten.

Burgemeester Peter Tschentscher van Hamburg reageerde geschokt. ‘Ik betuig mijn medeleven aan de families van de slachtoffers. De politie werkt met man en macht om de daders zo snel mogelijk op te sporen en de zaak op te helderen’, aldus Tschentscher op Twitter.

Het bloedbad vond plaats in het Noord-Hamburgse stadsdeel Alsterdorf. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig.

Wat voor soort evenement de Jehova’s Getuigen hielden, was aanvankelijk onduidelijk. Volgens de politie waren er meerdere mensen bij het evenement aanwezig, dat volgens de website van de Jehova’s Getuigen publiek toegankelijk was.

Herhaaldelijk geschoten

Een buurtbewoonster, de 23-jarige studente Lara Bauch, meldde donderdagavond laat dat er in het gebouw herhaaldelijk geschoten werd. ‘Vier keer en elke keer werden er meerdere schoten gelost met tussenpozen van ongeveer 20 seconden tot een minuut. Ik keek verder uit het raam en zag een persoon als een bezetene rennen van de begane grond naar de eerste verdieping bij de Jehova’s Getuigen.’

Eenheden van de Duitse explosievenopruimingsdienst zijn vrijdag het gebouw waar de schietpartij plaatsvond binnengegaan. Volgens de Duitse politie gaat het om een routineprocedure.