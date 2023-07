Doden en gewonden bij Israëlische aanval op bezette Westelijke Jordaanoever

Israëlische soldaten op de Westelijke Jordaanoever. Beeld AFP

Het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid liet weten dat bij de aanval een dode en een gewonde zijn gevallen, maar volgens lokale gezondheidsfunctionarissen zijn zeker drie Palestijnen gedood en dertien gewond geraakt, van wie er drie in kritieke toestand verkeren.

Volgens het Israëlische leger diende het getroffen gebouw als commandocentrum voor rebellen van de Jenin Brigades, een gewapende eenheid bestaande uit strijders van verschillende militante groeperingen. Ook zouden er wapens en explosieven opgeslagen liggen. Op een door het Israëlische leger verstrekte luchtfoto is te zien dat het centrum zich tussen twee scholen en een medisch centrum bevindt. Ook het vluchtelingenkamp nabij Jenin was doelwit tijdens het grootschalige offensief.

In Jenin zijn de laatste tijd regelmatig dodelijke confrontaties tussen Israëlische soldaten en Palestijnen. Vorige maand doodde Israël ook al drie militante schutters in de buurt van de stad, in de eerste drone-aanval op de Westelijke Jordaanoever sinds 2006. Israël weigerde te specificeren of er bij de aanval van maandag ook een drone betrokken was.

Geweld toegenomen

Het Israëlische leger zegt dat de operatie was gericht op een schuilplaats voor Palestijnen die de afgelopen maanden aanvallen op Israëlische doelen zouden hebben uitgevoerd. ‘Er zijn bombardementen vanuit de lucht en er is een invasie vanaf de grond’, zei Mahmoud al-Saadi, directeur van de Palestijnse Rode Halve Maan in Jenin, tegen persbureau AFP. ‘Verschillende huizen en plekken zijn gebombardeerd. Overal komt rook vandaan.’ Volgens Palestijnse berichten zouden Israëlische soldaten kort na de luchtaanvallen de stad zijn binnengedrongen en daar in gevecht zijn gegaan met Palestijnse militanten.

In juni vielen Joodse kolonisten Palestijnse steden aan als vergelding voor een aanval door de Palestijnse Hamas-beweging een dag daarvoor. De kolonisten staken auto’s en gebouwen in brand. Volgens Palestijnse autoriteiten werd daarbij ook een Palestijn doodgeschoten.

De onrust volgde op de begrafenissen van vier Israëliërs. Die waren doodgeschoten door Palestijnen bij een tankstation en restaurant op de Westelijke Jordaanoever. Hamas noemde die schietpartij een reactie op een grote Israëlische legeroperatie in Jenin. Daar kwamen volgens plaatselijke autoriteiten zeven Palestijnen om het leven, onder wie een 15-jarig meisje.

Israël houdt de Westelijke Jordaanoever sinds 1967 bezet. In het gebied wonen honderdduizenden zogenoemde kolonisten in nederzettingen die volgens het internationale recht illegaal zijn.