Doden bij bomaanslagen op drie kerken in Indonesië

De bommen gingen rond 07.30 uur lokale tijd af. Lokale televisiezenders toonden beelden van puin en gewonden die worden weggedragen. Correspondent Michel Maas twittert dat het dodental nog steeds oploopt.

Dodental bomaanslagen kerken in Soerabaja blijft oplopen. Nu 8 doden en 38 gewonden. Michel Maas

Bij de eerste aanslag, op de Rooms-katholieke kerk van Santa Maria, vielen vier doden, onder wie de als kerkganger vermomde zelfmoordterrorist, en tientallen gewonden, aldus politiewoordvoerder Frans Barung Mangera.

Bij een ontploffing in de tweede kerk vielen twee doden en moesten zeker twee mensen met spoed naar een ziekenhuis worden gebracht. Nog twee mensen werden gedood bij een derde aanval, aldus Mangera.

Islamitische Staat heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslagen opgeëist, zo meldt persbureau AP. Onder de gewonden zouden twee politieagenten zijn. De politie onderzoekt nog of bij een vierde kerk een bom is afgegaan.

Soerabaja is de hoofdstad van Oost-Java en de tweede stad van Indonesië. In de stad wonen veel christenen. Moslimextremisten hebben de afgelopen jaren herhaaldelijk aanvallen uitgevoerd op christenen. In februari schoot de politie in Sleman, bij Jogjakarta, een man dood die kerkbezoekers met een zwaard aanviel.

