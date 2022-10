Dodelijkste jaar voor vluchtelingen naar Europa sinds 2016, steeds meer sterfgevallen rond Canarische Eilanden

Reddingswerkers bergen een lichaam in de haven van Las Palmas. Beeld Europa Press via Getty Images

Dit blijkt uit cijfers van de aan de Verenigde Naties gelieerde Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). Recente pogingen van de Europese Unie om de asielinstroom en sterfte van vluchtelingen te verlagen, lijken weinig vruchtbaar te zijn geweest. De migratiedeal met Turkije uit 2016 had enig effect, maar sindsdien is zowel het aantal aankomsten in Europa als sterfgevallen onderweg redelijk gelijk gebleven. Alleen in coronajaar 2020 lagen de aantallen veel lager.

Vorig jaar bereikten ruim 228 duizend migranten Europa over zee, in 2017 waren dat er 245 duizend. Wel is het aandeel migranten dat wordt onderschept gestegen, van 18 naar 35 procent. De IOM publiceert in dit jaarlijkse rapport voor het eerst sterftecijfers door zogeheten pushbacks, waarbij migranten door autoriteiten worden teruggedreven naar zee of de andere kant van de grens. Hierbij kwamen zeker 252 migranten om het leven.

De meeste doden (2.040) vielen op de Middellandse Zee, vooral onderweg naar Italië (1.550). Vanwege de grote afstand over zee staat deze route al jarenlang bekend als de gevaarlijkste, maar ze wordt bijna geëvenaard door die van West-Afrika naar de Canarische Eilanden. Bij die overtocht stierven vorig jaar 1.110 mensen, tegenover 200 in 2019.

Verder registreerde de IOM tientallen doden rond Het Kanaal, op de Balkan en in de grensgebieden van Polen-Belarus en Griekenland-Turkije. De gegevens zijn gebaseerd op waarneming en inlichtingen, de IOM benadrukt dat het onderschattingen zijn.