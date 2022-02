‘Dodelijke combinatie’ van ondervoeding en longontsteking wordt Afghaanse kinderen fataal

Kinderen met jerrycans wachten in de kou bij een waterpunt in Kabul. Beeld Mohd RASFAN / AFP

Bijna 60 procent van de kinderen naar wie de hulporganisatie in zes provincies navraag deed, had volgens de ouders longontsteking. Save the Children deed zelf geen medisch onderzoek. Bij het onderzoek waren ongeveer 2.500 mensen betrokken, van wie de helft kinderen. In ruim driekwart van de gemelde gevallen van longontsteking betrof het een kind. In Afghanistan is meer dan een op de vijf sterfgevallen van kinderen onder de 5 jaar te wijten aan een longontsteking.

Het gezondheidssysteem in Afghanistan is zo goed als ingestort, doordat de internationale gemeenschap de hulp aan het land heeft gestaakt na de machtsovername door de Taliban. De zorginstellingen van de overheid zijn vrijwel geheel beroofd van hun fondsen.

Ook de particuliere ziekenhuizen en klinieken hebben het zwaar. Doordat ook de Afghaanse economie is ingestort, hebben veel mensen geen geld meer om privé een dokter te betalen of medicijnen bij de drogist te kopen. Veel privéziekenhuizen hebben hun deuren moeten sluiten bij gebrek aan inkomsten.

Afhankelijk

Veel Afghanen zijn afhankelijk van particuliere ziekenhuizen en mobiele klinieken van hulporganisaties. Die laatste moeten veel van de wegvallende zorg compenseren, maar de mogelijkheden zijn beperkt.

De mobiele gezondheidsteams van Save the Children kunnen veel zwaar ondervoede kinderen wel helpen, maar kinderen met ernstige longontsteking of andere complicaties moeten ze doorverwijzen. Een arts meldde dat in december in zijn gebied 135 kinderen stierven in, of op weg naar, het ziekenhuis.

‘Het aantal gevallen van longontsteking neemt elke dag toe, het aantal patiënten in onze klinieken is minstens verdubbeld’, zegt arts Sadat in het rapport. ‘Het is veel erger dan vorig jaar. Soms staan er honderden moeders en kinderen te wachten als we aankomen. Ze kunnen het voedsel en de warmte die ze nodig hebben om gezond te blijven gewoon niet betalen. Ondervoeding en longontsteking zijn een dodelijke combinatie.’