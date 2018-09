Dodelijk ongeluk Oss vermoedelijk niet veroorzaakt door straling

Spoorbeheerder ProRail heeft geen reden om aan te nemen dat de elektrische bolderkar in Oss vorige week onbestuurbaar is geraakt door de elektromagnetische straling van de spoorwegovergang. Bij het ongeluk kwamen donderdag vier kinderen om. Een ander kind en de 32-jarige bestuurder van de bolderkar, een zogeheten Stint, raakten zwaargewond.

Bloemenleggers wachten tot ze de spoorwegovergang in Oss kunnen oversteken waar de elektrische bolderkar Stint dwars door een gesloten spoorboom schoot. Foto Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) doet net als onder meer de politie en de Onderzoeksraad voor Veiligheid, onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk bij station Oss-West. De inspectie richt zich daarbij ook op de ‘wisselwerking’ tussen de overweginstallatie en de Stint, schreef minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat na het ongeluk aan de Tweede Kamer. ‘We willen alles uitsluiten’, licht een woordvoerder van de inspectie toe.

In afwachting van de uitslag van het onderzoek naar de gebeurtenissen in Oss worden alle 3.500 Stints in Nederland sinds maandag onderworpen aan extra veiligheidscontroles. Ook heeft de Nederlandse fabrikant aan alle kinderopvanginstanties een checklist gestuurd, zodat die zelf hun Stints kunnen controleren. Vanwege het ongeval houden enkele grotere kinderopvangorganisaties de elektrische bolderkarren aan de kant, tot duidelijk is wat het ongeluk heeft veroorzaakt. Van Nieuwenhuizen ziet geen aanleiding de Stints, waarin tien kinderen passen, van de weg te weren.

‘Dichter bij de waarheid’

Het ongeval met de Stint was volgens ProRail het twaalfde incident rond een spoorwegovergang sinds 1991 waarbij een elektrisch aangedreven voertuig betrokken was. Volgens de spoorbeheerder zijn die incidenten onderzocht, maar bleek steeds dat de elektromagnetische straling van de overweginstallatie geen rol heeft gespeeld. ProRail heeft die gegevens gedeeld met de ILT, zegt een woordvoerder. ‘Maar het is goed dat dit wordt uitgezocht om dichter bij de waarheid te komen.’ De ILT heeft inmiddels ook gesproken met de eigenaar en medeoprichter van Stint.

Een elektrische bolderkar van Stint. Foto Arie Kievit

Bij ProRail waren tot donderdag geen eerdere incidenten met Stints op het spoor bekend. ‘We hebben in de media gelezen dat er op het spoor in Baarn tot twee keer toe een Stint zou zijn stilgevallen, maar dat is bij ons niet gemeld.’ De woordvoerder benadrukt dat ProRail ‘na elk incident of bij twijfel onderzoek doet.’ Na het ongeval in Oss kwamen drie veiligheidsdeskundigen van de spoorbeheerder ter plekke om gegevens te verzamelen.

Scootmobielen

Ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid, die alle 159 ongevallen op het spoor tussen 2012 en 2016 onderzocht, noemt in een rapportage van juli dit jaar de Stint niet met naam. Wel waren bij enkele ongevallen scootmobielen betrokken. Deze worden net als de Stint via een elektromotor aangedreven. Het Agentschap Telecom concludeerde na onderzoek in 2015 al dat het ‘niet aannemelijk’ was dat magnetische velden bij de spoorwegovergangen ertoe leiden dat scootmobielen zomaar blokkeren of tot stilstand komen.

De zee van bloemen langs de spoorwegovergang in Oss. Foto Marcel van den Bergh / de Volkskrant

In mei 2017, in het Limburgse Susteren, konden omstanders nog net op tijd een man uit zijn scootmobiel trekken toen die op het spoor stil was komen te staan. ‘Maar omdat de scootmobiel door de trein werd gegrepen is er niet veel meer van over dan een pakketje schroot en kon het nooit onderzocht worden’, zegt een woordvoerder van de Onderzoeksraad. De scootmobiel zou al wel eerder zomaar zijn stilgevallen.