Dodelijk marburgvirus duikt op in West-Afrika; eerste dode gemeld

Eerder dit jaar stak in Guinee ebola op. Nu heeft het West-Afrikaanse land te maken met het dodelijke marburgvirus. Beeld AFP

De plaatselijke gezondheidsautoriteiten proberen iedereen op te sporen die in contact is geweest met de patiënt. Het marburgvirus, dat wordt overgedragen via lichaamsvloeistoffen zoals speeksel, bloed en braaksel, is weliswaar niet erg besmettelijk, maar eenmaal geïnfecteerd met het virus heeft een patiënt 24 tot 88 procent kans te overlijden.

Het marburgvirus dook in het verleden op in verschillende Afrikaanse landen, zoals Congo, Angola, Kenia, Zuid-Afrika en Oeganda. Dat het virus nu toeslaat in het westen van Afrika noopt tot snelle actie, aldus dr. Matshidiso Moeti, de regionale directeur voor Afrika van de WHO. ‘Het marburgvirus heeft de potentie zich wijd te verspreiden over grote afstanden, wat betekent dat we het in de kiem moeten smoren.’

Koundou

De WHO heeft tien artsen naar Koundou gestuurd, het gebied waar de eerste patiënt is aangetroffen. Omdat Gueckedou, de stad waar de patiënt overleed, een drukke plaats is die veel handelsverkeer vanuit het nabijgelegen Sierra Leone en Liberia trekt, worden grenscontroles verscherpt.

Guinee heeft ervaring met ebola, dat uit dezelfde virusfamilie als marburg komt. Een epidemie van ebola in hetzelfde gebied waar nu het marburgvirus is opgedoken, heeft van 2014 tot 2016 aan zeker 11.325 mensen het leven gekost. Eerder dit jaar stak ebola opnieuw de kop op, met in totaal twaalf sterfgevallen. Die uitbraak heeft Guinee twee maanden geleden onder controle gekregen.

Apen en vleermuizen

Net als ebola springt marburg via besmette gastdieren, zoals apen en fruitetende vleermuizen, over op de mens. Mensen steken elkaar vervolgens aan, bijvoorbeeld als ze bij het verzorgen van de lichamen van overledenen in contact komen met lichaamsvloeistoffen van de dode. In tegenstelling tot ebola is er voor marburg geen vaccin of behandeling beschikbaar. Het ziekteverloop wordt gekenmerkt door hoge koorts, diarree en interne bloedingen.