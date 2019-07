Dode in Amsterdam-Rijnkanaal is mogelijk Albanese politicus

Zelfverklaard leider Festim Lato van Chameria kust de vlag. Beeld Facebook

De man was zelfverklaard leider van de niet-erkende republiek Chameria, een gebied op de grens van Albanië en Griekenland. Albanese media melden het overlijden van Lato en suggereren dat sprake zou zijn van een politiek gemotiveerde moord.

Eerder leek het erop dat het lichaam van Lato in Nijmegen zou zijn gevonden. Meerdere media deden hier verslag van. In Nijmegen werd zaterdag eveneens een lichaam aangetroffen, maar dat is mogelijk van een Poolse man, meldde de politie zondag. De politie in Utrecht meldde zondagavond dat de man die vrijdag in het Amsterdam-Rijnkanaal werd gevonden waarschijnlijk een Albaniër is van 43. Dit zou de Albanese politicus Lato zijn, die al jaren in Nederland woont.

Vrijdagmiddag 19 juli werd een stoffelijk overschot aantroffen in het Amsterdam-Rijnkanaal bij #Nigtevegt. Een rechercheteam (TGO) is een onderzoek gestart en vermoedelijk gaat het om een 43-jarige man uit Albanië. https://t.co/P0dczyFrVA Politie Utrecht

Nog veel is onduidelijk rond de dood van Lato. De nieuwsberichten uit Albanië, onder andere van Gazeta Telegraf, zijn niet te verifiëren. De Gelderlander voert een bekende op van Lato die zegt de dood van zijn vriend te kunnen bevestigen. Op Facebook schrijft Angelo Aliu, naar eigen zeggen premier van Chameria, dat Lato slachtoffer is geworden van een politieke moord.

Naast zelfverklaard president van een niet-erkende republiek was Lato zakenman met flinke schulden, schrijft Omroep Gelderland. Hij zou voor miljoenen aan achterstallige betalingen hebben openstaan. Dit voorjaar zou hij persoonlijk failliet zijn verklaard door de rechtbank in Zutphen.

Lato zou al 25 jaar in Nederland wonen. Voor zijn huis in het Gelderse Afferden wapperden drie vlaggen: de Nederlandse, de Amerikaanse en die van Chameria. De man lijkt zich jarenlang actief te hebben ingezet voor erkenning van de omstreden regio als autonome republiek. Het is niet duidelijk hoeveel aanhang hij had als president.