Dode gevonden op campingterrein muziekfestival Zwarte Cross

Op het campingterrein bij het muziekfestival de Zwarte Cross in Lichtenvoorde is vrijdagmiddag een dode aangetroffen. De politie kan nog niets zeggen over de identiteit of de doodsoorzaak. De omgeving van het campingterrein is afgezet voor nader onderzoek.