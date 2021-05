Dode en zeven arrestaties na ‘uitzonderlijke overval’ in Amsterdam, aantal verdachten nog op de vlucht

Hulpdiensten bij een uitgebrande vluchtauto. Beeld ANP

‘Dit is een heel uitzonderlijke overval’, benadrukte een politiewoordvoerder woensdagavond op een inderhaast ingelaste persconferentie op het hoofdbureau in Amsterdam. ‘De overvallers hebben met automatische wapens op de politie geschoten. Het is een wonder dat daarbij geen gewonden zijn gevallen.’

De politie werd massaal ingezet. Er waren ‘tientallen’ politiemensen van de Dienst Speciale Interventies (die bij terreuracties worden ingezet), van de eenheden Amsterdam en Noord-Holland, en van het helikopterteam en de hondenbrigade van de Nationale Politie.

Om kwart over twee ’s middags vond op de Meeuwenlaan in Amsterdam-Noord een gewapende overval plaats op een waardetransportauto. Bij die overval werd al met automatische wapens geschoten, nog voordat de politie via het alarmnummer 112 door omwonenden werd ingeseind. Of de transporteurs zelf ook hebben geschoten, is nog onbekend. Geen van hen is gewond geraakt.

De Rijksrecherche analyseert het politieoptreden en onderzoekt of de gedode verdachte door politiekogels is omgekomen.

Een ooggetuige zegt tegen Het Parool dat de geldtransportwagen naar binnen ging bij een pand van Schöne Edelmetaal, waar onder meer in goud wordt gehandeld. Of er iets is buitgemaakt, wilde de politie woensdagavond nog niet bevestigen. Ook de leeftijden en afkomst van de verdachten blijft vooralsnog onbekend.

De verdachten gingen er met hoge snelheid vandoor in minimaal twee auto’s, waarna agenten de achtervolging inzetten. In Broek in Waterland, een dorp ten noordoosten van Amsterdam, brandden twee vluchtauto’s uit. De verdachten vluchtten een weiland in, waar de politie schoot op wegrennende verdachten.

Heftige video gemaakt door bewoners in Broek in Waterland. Vijf verdachten rennen over een weiland, terwijl de politie op ze schiet. Alle beelden zometeen op site van ⁦@HartvNL⁩ pic.twitter.com/bESOscbXVh — Sam Hagens (@SamHvNL) 19 mei 2021

Op filmpjes van omwonenden is onder meer te zien hoe bewapende politiemensen door het dorp lopen op zoek naar de verdachten. Ook zijn er beelden van de verdachten in het weiland, terwijl er wordt geschoten en van een politiehond die een verdachte grijpt.

Broek in Waterland. Schoten en arrestatie pic.twitter.com/KSgXnKI0sL — Oldnoskool (@oldnoskool) 19 mei 2021

Woensdagmiddag werd op de A16 bij Rotterdam een zevende verdachte aangehouden