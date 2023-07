Dode en twee gewonden bij steekincident in Leids hulpcentrum, dader op de vlucht

Diaconaal Centrum De Bakkerij waar drie mensen zijn neergestoken, twee van hen zijn zwaargewond. De verdachte is gevlucht. Beeld ANP

De steekpartij vond rond half tien ’s morgens plaats in Diaconaal Centrum De Bakkerij, een kerkelijk centrum voor hulp- en dienstverlening aan de Oude Rijn in het centrum van de stad. De dader kwam het pand binnen en stak om onduidelijke redenen drie mensen neer. Daarna vluchtte hij weg. Een 66-jarige man overleed volgens de politie ter plaatse. De twee andere slachtoffers raakten gewond, van wie één ernstig, en zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Bert Verweij, voorzitter van De Bakkerij, zegt tegen Omroep West dat de drie slachtoffers allemaal aan het werk waren in het centrum. Het gaat volgens hem om een medewerker, een vrijwilliger en een medewerker van een organisatie die een ruimte in het pand huurt. ‘De berichten zijn niet gunstig’, zegt hij over de toestand van de slachtoffers.

Over de auteur

Maarten Albers is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Naast de drie slachtoffers waren nog meer mensen in het pand aanwezig ten tijde van de aanslag. Zij zijn opgevangen en krijgen slachtofferhulp aangeboden. De Bakkerij biedt hulp aan onder meer vluchtelingen, dak- en thuislozen, en mensen die dreigen te vereenzamen of in financiële problemen te raken.

De politie is naar eigen zeggen een ‘grootschalige zoekactie’ begonnen om de verdachte op te sporen. Een arrestatieteam heeft het pand doorzocht en een politiehelikopter hangt al uren boven de stad, zo meldt Omroep West.

De verdachte is volgens de politie een lichtgetinte man met kort haar en een baardje. Hij draagt een blauw t-shirt, donkerkleurige broek en zwarte pet, en is vermoedelijk gewond aan zijn hoofd. De politie adviseert de verdachte niet zelf te benaderen, maar om onmiddellijk 112 te bellen als iemand hem ziet.