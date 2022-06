Dode en negen gewonden door windhoos in Zierikzee, zeker tien huizen onbewoonbaar

De windhoos trekt maandag over het centrum van Zierikzee. Beeld ANP / ANP

De hulpdiensten zijn momenteel bezig de omvang van de windhoos in kaart te brengen. Acht mensen raakten lichtgewond, hulpdiensten konden hen ter plekke behandelen aan hun verwondingen. Een persoon is naar het ziekenhuis gebracht. De Veiligheidsregio kan nog niet zeggen hoe de mensen gewond zijn geraakt. Ook is nog onduidelijk hoe het dodelijke slachtoffer om het leven is gekomen.

De ravage in Zierikzee is groot. Zo’n tien tot twintig huizen zijn tijdelijk onbewoonbaar geraakt door de schade die de windhoos aanrichtte, meldt woningbouwcorporatie Zeeuwland. In een straat, waar de corporatie bezig was met renovatiewerkzaamheden, is het dak van een heel rijtje huizen losgerukt en op de weg neergekomen. De gemeente Schouwen-Duiveland regelt opvang voor de getroffen bewoners.

De windhoos trof vooral het centrum van het oude stadje, maar ook in de omringende wijken is er schade. Op verschillende plekken waaiden daken van woningen, van een pand zou de gevel zijn ingestort. De wind trok trampolines uit de grond en tuinstoelen van de terrassen. Van meerdere huizen zijn ramen gebarsten, op straat liggen omgewaaide bomen. De veiligheidsregio adviseert mensen om op te passen voor losse dakpannen en takken van bomen.

In de omgeving is een NL-Alert verzonden waarin mensen worden opgeroepen niet naar het gebied te komen, zodat de hulpdiensten hun werk kunnen doen. Het verkeer is op meerdere plekken omgeleid en verschillende straten zijn afgezet. Ook is er nog geen busvervoer mogelijk.

