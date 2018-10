Dode en flink veel schade door orkaan Michael in de VS

Orkaan Michael heeft nadat de storm aan land kwam in de Amerikaanse staat Florida voor veel verwoesting en overstromingen gezorgd. Ook viel er een dode; een man overleed nadat er een boom op zijn huis viel. Volgens de autoriteiten blijft het onverminderd gevaarlijk in de gebieden waar de storm langskomt, al is Michael inmiddels wel afgezwakt naar categorie 1.

Toen de storm woensdagmiddag aan land kwam in Florida, was het nog net geen categorie 5. Meer dan een half miljoen Amerikanen die in het gebied wonen, hadden de opdracht gekregen te evacueren. De autoriteiten in Florida waarschuwden mensen die weigerden te vertrekken dat zij in een eventuele noodsituatie niet op de hulpdiensten hoefden te rekenen, omdat de veiligheid van hulpverleners niet kan worden gewaarborgd.

Volgens het National Hurricane Center (NHC) zwakte Michael in de staat Georgia af tot een snelheid van 130 kilometer per uur. Op het hoogtepunt was dat 250 kilometer per uur.

Op beelden is te zien dat meerdere gebouwen volledig omver zijn geblazen of dat er flinke schade is. In sommige plaatsen stond er tot twee meter water in de straten. De burgemeester van Tallahasee in Florida zegt dat omvallende bomen het grootste gevaar zijn voor de mensen in de regio. In Bay County in Florida zijn meerdere mensen opgepakt, omdat ze verlaten winkels aan het plunderen waren.

Een zwaarbeschadigde winkel in Panama City. Foto AFP

Zonder stroom

Voor zover bekend zitten meer dan 500.000 huishoudens zonder stroom in de staten Florida, Georgia en Alabama. Het kan volgens de energieleveranciers meerdere dagen duren voordat de stroomvoorziening is hersteld, omdat veel bovengrondse stroomkabels zijn verwoest door de storm.

Gouverneur Rick Scott van Florida kondigde eerder aan dat er 54 opvanglocaties zijn geopend in het gebied waar de storm de meeste schade aanricht. Ook is er versterking ingeroepen van de Nationale Garde: 3.500 soldaten staan paraat om assistentie te verlenen in de nasleep van de storm.

Michael trekt via Florida langs Alabama en door het zuiden van Georgia. Naar verwachting verlaat de storm vrijdagavond de Verenigde Staten. Dan trekt Michael verder over de Atlantische Oceaan.

Een goederentrein werd door de storm van de rails geduwd in Panama City, Florida. Foto AP