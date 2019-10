Dode door schietpartij op Amsterdams Hugo de Grootplein

Hulpdiensten op het Hugo de Grootplein. Beeld ANP

Bij de aanhouding, enkele honderden meters van de plaats waar geschoten werd, is een waarschuwingsschot gelost. Een mogelijke tweede verdachte is nog voortvluchtig.

Het slachtoffer is de 49-jarige uitbater van het restaurant aan het Amsterdamse Hugo de Grootplein, meldde de politie. De zwaargewonde persoon ligt in het ziekenhuis. Over diens identiteit en de aanleiding voor de schietpartij is nog niets bekend.

Op het moment dat er geschoten werd, even voor vier uur in de middag, was het erg druk op het plein. Diverse mensen hebben de schoten gehoord en de dader of daders vermoedelijk gezien. De politie roept getuigen op zich te melden.