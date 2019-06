Documenten oppositiekrant bevestigen rol Russisch leger bij vervoer Buk-raket die vlucht MH17 neerhaalde

Uit de documenten blijkt ook dat enkele dagen vóór het neerschieten van de Maleisische Boeing 170 militairen van de Russische luchtafweer naar het grensgebied met Oekraïne waren gestuurd.

Het JIT dat verantwoordelijk is voor het strafrechtelijk onderzoek naar de ramp met MH17, concludeerde eerder al dat de Boeing, die 298 mensen aan boord had, was neergehaald met een Buk-raket die afkomstig was van de 53ste luchtafweerbrigade uit het Russische Koersk. Aan de hand van beelden uit de sociale media kon de route worden gereconstrueerd die de Buk-installatie heeft gevolgd vanuit Koersk naar de plaats Snizjne in het gebied van de pro-Russische separatisten.

Het onderzoekscollectief Bellingcat stelde al een jaar na de ramp met MH17 vast dat de 69ste logistieke brigade betrokken was bij het vervoer van de Buk-installatie naar het zuiden van Rusland. De documenten van de Novaja Gazeta bevestigen dat. In een van de documenten krijgen eenheden van de VAI, de militaire verkeerspolitie, langs de route de opdracht het konvooi te begeleiden. Een ander document bevat een lijst van vrachtwagens, met nummerbord en naam van de chauffeur. Ook de naam van de officier die het bevel voerde over de colonne vrachtwagens, luitenant Iskanderov, wordt in het document genoemd, evenals die van twee andere officieren.

Onder de vrachtwagens op de lijst is ook een Kamaz-vrachtwagen met het nummerbord 4267 AH, die ook te zien is op beelden van het Buk-konvooi op weg naar Millerovo, aan de grens met Oekraïne. Eén van de vrachtwagens werd later aan de Oekraïense kant van de grens gesignaleerd.

Ontkenning Rusland

Dat staat haaks op de beweringen van Moskou dat Rusland op geen enkele manier betrokken was bij het transport van de Buk-installatie en ander militair materieel voor de pro-Russische separatisten die begin zomer 2014 onder de voet dreigden te worden gelopen door de Oekraïense strijdkrachten. In een afgeluisterd telefoongesprek klaagde een commandant van de separatisten drie dagen voor het neerhalen van MH17 tegenover een officier van de Russische militaire inlichtingendienst GROe, Oleg Ivannikov, dat zijn troepen machteloos stonden tegenover de Oekraïense gevechtsvliegtuigen. Ivannikov zei hem ‘nog een paar dagen’ geduld te hebben: ‘We hebben al een Buk. We gaan ze neerschieten..'

Uit de documenten blijkt dat op dat moment juist 170 militairen van de luchtafweer in Millerovo waren gearriveerd. Opmerkelijk was dat er voor vijf dagen aan gevechtsrantsoenen voor hen waren besteld. Dat zou er op kunnen wijzen dat zij op een gevechtsmissie naar Oekraïne werden gestuurd.

Het stuk in de Novaja Gazeta bevat geen spectaculaire nieuwe onthullingen, maar de documenten kunnen wel worden gebruikt om de militairen die bij de operatie betrokken waren te identificeren. Ook zouden de documenten bij een juridische procedure tegen Rusland kunnen worden gebruikt als bewijs dat de militaire leiding wel degelijk op de hoogte was van het transport van de Buk-installatie en wie daarbij betrokken waren.

Rusland is volgens een resolutie van de Veiligheidsraad verplicht om aan het onderzoek naar de toedracht van de ramp met MH17 mee te werken. Ook is het volgens het luchtvaartverdrag van Montreal verplicht eventuele verdachten uit te leveren of zelf te vervolgen.