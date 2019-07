Document: Van der Lubbe stak Rijksdag niet in brand

Een lid van de toenmalige nazi-knokploeg SA, Hans-Martin Lennings, verklaart dat Van der Lubbe de brand niet kan hebben gesticht. Hij bracht de Nederlander op 27 februari tussen 9 en 10 uur ’s met de auto naar de Rijksdag, het Duitse parlementsgebouw. Bij aankomst roken hij en zijn collega’s ‘een vreemde brandlucht’ en zagen ze dat er lichte rook hing. De Rijksdag was dus al aan het branden voordat Van der Lubbe arriveerde.

Marinus van der Lubbe, een 24-jarige, arbeidsongeschikte metselaar uit Oegstgeest, was lid van de Communistische Jeugdbond. Hij zou licht ontkleed en in verwarde toestand in de Rijksdag zijn aangetroffen, en schuld hebben bekend. De nazi’s stelden in eerste instantie dat de halfblinde Nederlander hulp moest hebben gekregen. ‘Het staat als een paal boven water dat de communisten een laatste poging hebben gedaan om door brand en terreur verwarring te stichten om dan in de algemene paniek de macht te grijpen’, schreef propaganda-minister Joseph Goebbels in zijn dagboek.

De brandende Rijksdag in 1934. Beeld Getty Images

Een maand voordat de Rijksdag in brand was gestoken, was Adolf Hitler benoemd tot rijkskanselier van Duitsland. Van der Lubbe zei dat naar Berlijn was gekomen om de communisten in Duitsland te ondersteunen. Hij had al eerder gezegd dat hij een daad wilde stellen tegen het opkomende nazisme.

Versuft

Van der Lubbe stond uiteindelijk met vier andere communisten terecht. Gedurende het proces, dat in totaal vier maanden duurde, stond hij versuft in de beklaagdenbank, met de schouders naar beneden en het hoofd naar de grond gericht. Als hem om een verklaring werd gevraagd, gaf hij mompelend antwoord. Toch werd de Nederlander als enige van de vijf verdachten schuldig bevonden, en ter dood veroordeeld. Op 19 januari 1934 werd hij in Leipzig met de guillotine onthoofd. Ondertussen grepen de nazi’s de gebeurtenis aan om fundamentele politieke rechten van burgers buiten werking te stellen.

De hele gebeurtenis is altijd voer geweest voor complottheorieën. Zo zouden de nazi’s volgens critici de Rijksdag zelf in brand hebben gestoken, en Van der Lubbe hebben gebruikt, om hun tegenstanders vleuggellam te kunnen maken. In 2008 kreeg de Nederlander postuum pardon dankzij een wet uit 1998 die onterechte veroordelingen uit de nazi-tijd opheft.

Protest

Volgens het Duitse persbureau DPA heeft Lennings met zijn collega’s tevergeefs tegen de arrestatie van Van der Lubbe geprotesteerd, waarop zij zelf ook werden opgepakt. Ze werden gedwongen een verklaring te ondertekenen dat ze niets wisten. Lennings is uiteindelijk gevlucht naar het toenmalige Tsjechoslowakije

De SA-man, die in 1962 overleed, liet zijn verklaring in 1955 notarieel vastleggen, voor het geval er postuum een nieuw proces zou komen voor Van der Lubbe. Dit document is onlangs teruggevonden in het archief van de rechtbank in Hannover. Volgens de rechtbank is de verklaring authentiek, in die zin dat het echt door Lennings is geschreven. Het wil dus niet per se zeggen dat de inhoud van de verklaring ook klopt.