Dochtertje van Nederlandse Syriëganger overleden

Dat bevestigt de grootmoeder van het meisje, dat Soumaya heette, tegenover de Volkskrant. Het nieuws wordt nog niet bevestigd door de Koerdische instanties die Angela B. vasthouden. Het meisje van drieënhalf liep naar verluidt twee weken geleden een hoofdwond op bij de bombardementen op Baghouz, het laatste bolwerk van terreurgroep Islamitische Staat. ‘Ze zaten in een tentje, het meisje stak haar hoofd naar buiten en werd door een granaatscherf geraakt, ze heeft erg geleden’, aldus de advocaat van de grootmoeder.

B. besloot zich daarna over te geven aan de Koerdische strijders, die Baghouz met hulp van de Amerikaanse luchtmacht belegerden. B. werd met haar zoontje van twee naar vluchtelingenkamp Al Hol gebracht. Daar zit ze sindsdien in de zwaar bewaakte sectie voor vrouwen en kinderen met buitenlandse paspoorten. Het gewonde kind werd afgevoerd naar het Al Hayat ziekenhuis, op flinke afstand van het kamp, waar haar conditie verslechterde. Een paar dagen geleden werd B. vanuit het kamp naar haar dochtertje gebracht. Gisteravond overleed het meisje daar. Ze wordt begraven in kamp Al Hol.

Het is het tweede kind met Nederlandse wortels in korte tijd dat in het kamp is overleden. Begin vorige maand bezweek het twee weken oude dochtertje van de uit Arnhem afkomstige Yago R. In februari overleed een Nederlandse vrouw in een ander Koerdisch kamp.

Kinderen ophalen

‘Het is logisch dat zo’n meisje in dat ziekenhuis is overleden’, zegt Hoessein (hij wil niet met zijn achternaam in de krant) namens een lotgenotengroep van ouders van Syriëgangers. ‘Er is daar tekort aan alles.’ Hossein spreekt uit eigen waarneming. Samen met documentairemaker Sinan Can reisde hij vorig jaar naar Syrië om zijn dochter Meryem en kleindochters te bezoeken. Zij zitten samen met Hoesseins ex-vrouw in een Koerdisch kamp. Zijn zoon Ilyas overleed op 16-jarige leeftijd, als piepjonge IS-strijder, bij een bombardement. Met andere ouders zet Hoessein zich in voor de terugkeer van vooral hun minderjarige kleinkinderen. ‘Deze kleintjes hebben niets gedaan, zij verdienen de bescherming van de Nederlandse overheid.’

Politiek is daar vooralsnog weinig draagvlak voor, zo bleek afgelopen week in de Tweede Kamer. Hoewel enkele partijen, de Koerdische autoriteiten en onder meer het Rode Kruis wel pleiten voor het terughalen van in elk geval de kinderen onder de 10 jaar, is het kabinet niet van plan om in actie te komen. Vooral regeringspartijen VVD en CDA zijn erg negatief. PvdA-Kamerleden Lilianne Ploumen en Attje Kuiken hebben vrijdag schriftelijk aan VVD-minister Blok (Buitenlandse Zaken) en CDA-minister Ferd Grapperhaus (Justitie) gevraagd of zij alsnog bereid zijn om kinderen met Nederlandse wortels terug te halen naar Nederland.

Gezellig in het kalifaat

Uit een artikel over Angela B. in het AD blijkt dat zij in 2014 vanuit Soesterberg naar Syrië vertrok om zich te voegen bij haar man Fabio, die zij via internet had leren kennen. Deze Portugese jongen stond voor zijn vertrek naar Syrië op het punt een contract bij een Londense profvoetbalclub binnen te slepen. Maar met vijf ploeggenoten besloot hij dat de strijd in het Midden-Oosten gevoerd moest worden en niet op Europese voetbalvelden.

Via sociale media berichtte B. volgens het AD daarna enthousiast over het leven in het kalifaat, waar het volgens haar gezellig was en het eten heerlijk. Zij zou op die manier andere jonge vrouwen hebben verleid om haar achterna te komen. Zo stonden drie meisjes uit Driebergen en Zeist van 15 en 16 jaar met haar in contact. De drie reisden in 2015 naar Syrië. Twee van hen werden in Istanbul tegengehouden, een wist het kalifaat wel te bereiken.

Verbetering: In de kop van dit artikel stond dat het kindje overleden was in een vluchtelingenkamp. Dat is niet correct: ze is overleden in het ziekenhuis.