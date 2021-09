Dochter ziet haar in Srebrenica geëxecuteerde vader op het toneel: ‘Ik heb papa nu voor het eerst ontmoet’

Van links naar rechts Alma Mustafić, acteur Mike Weerts, moeder Mehida, actrice Karen Sibbing, Damir Mustafić, Dutchbatter Raymond Braat, Milada Mustafić, actrice Jolijn Henneman. Beeld Arie Kievit

Damir Mustafić (42) is een dag eerder als voorpost alvast wezen kijken naar de try-out in Leiden. Zodat hij vanavond in Rotterdam, tijdens de première van 25 jaar Srebrenica Gevaarlijke Namen, zijn moeder Mehida (65) op zware momenten kan bijstaan. Voor het eerst in 26 jaar zal ze haar vermoorde man Rizo Mustafić (1959-1995) weer tot leven zien komen, gespeeld door de Nederlandse acteur Mike Weerts (39, bekend van Baantjer en Undercover-film Ferry). Mehida huivert, ze ziet op tegen herbeleving van alle ellende. Waarom ze toch uit Bosnië met haar zoon naar de première is gekomen? ‘Voor mijn kinderen én omdat de hele wereld dit moet zien’, zegt ze ferm, haar gitzwarte haren uit haar gezicht vegend.

Ze kruipen dicht tegen elkaar aan op de achterste rij van de kleine zaal in Theater Zuidplein: Mehida in felrood mantelpak, Damir in zwart en jongste dochter Mirsada (28) in zwart/wit. Zij heeft haar vader nooit gekend; ze was een baby toen hij tijdens het bloedbad rond de enclave Srebrenica in handen viel van het Bosnisch-Servische leger. Als trouwe elektricien van Dutchbat dacht Rizo zijn gezin in veiligheid te kunnen brengen op de compound in Potocari; hij werd echter geweigerd omdat hij ‘niet het juiste pasje had’. Dutchbatters stuurden hem weg richting een fabriek; zijn gezin moest zonder bescherming een deportatiebus in richting Tuzla. Miscommunicatie, zou de rechter een decennia later oordelen, onzorgvuldig handelen van de Nederlandse staat. Onderzoek wees uit hoe Rizo eerst met een schot in zijn knieën, later in zijn hoofd door het Servische leger is geëxecuteerd.

De analogie met de recente chaos op het vliegveld in Kabul ligt tijdens deze geladen theateravond voor het oprapen. En of de duvel ermee speelt, treedt minister Kaag af op het moment dat de première van 25 jaar Srebrenica Gevaarlijke Namen begint, na maanden uitstel vanwege corona.

Erkenning

Het is oudste dochter Alma (40), die twee jaar geleden aan regisseurs Boy Jonkergouw en Caroline Leerdam vroeg deze productie te maken. Nadat ze jarenlang had gestreden om de botresten van dierbaren te vinden – ze verloren ook vele ooms, neven en vrienden met achternamen uit de Zuid-Slavische stambomen van Bosniakken - haalde ze haar gelijk in een juridisch gevecht met de Nederlandse staat. Nu wil ze zich sterk maken voor erkenning van de massamoord bij een groter publiek. ‘Ik wil dat iedereen leert van deze grootste naoorlogse genocide op Europees grondgebied. Achter elk van de 8.372 namen op de marmeren gedenkstenen in Srebrenica schuilt een verhaal. Daarom vertel ik het onze.’

Naast een muzikant en drie professionele acteurs die het gezin in Bosnië vertolken, staat Alma in 25 jaar Srebrenica Gevaarlijke Namen ook zelf op het podium, terugblikkend op haar verleden ‘dat zich niet makkelijk laat parkeren’. Om de waarheid te achterhalen heeft ze Dutchbatter Raymond Braat (45) gevraagd mee te doen. Ook hij speelt zichzelf. Waar Alma als tiener meemaakt wat het betekent om plots door je beste vriendin, buren en schoonfamilie gehaat, bedreigd en opgejaagd te worden in je eigen bruisende ‘zilverstad’ (wat Srebrenica in het Bosnisch betekent), is Ray ook pas 19 wanneer hij wordt uitgezonden naar Bosnië ‘om ‘aan grensbewaking te doen tussen Serven en een stel Turken’. Van het buitenland kent de Helmonder tot dan slechts het zonnige Benidorm. In Srebrenica ziet hij wreedheden die hij nooit meer van zijn harde schijf krijgt gewist. Therapie heeft hem belet van zelfmoord. Door mee te doen aan deze voorstelling wil hij getuigen van wat hij heeft gezien en onderstrepen hoe kan worden geleerd van historische fouten.

‘In Nederland hangen veel dingen af van lijstjes’, zegt Alma cynisch. ‘Ons leven hing af van een naam op een pasje. Hopelijk voelen toeschouwers hoe in zo’n hel iedere dag ertoe doet.’ Damir: ‘Wat zeg je, ieder uur, iedere minuut!’

Allemaal hopen ze dat de voorstelling mensen helpt inzien dat grote slachtpartijen klein beginnen, met het demoniseren van namen, het verspreiden van haat en desinformatie. ‘Niet de Serven zijn onze vijand,’ zegt Rizo in de voorstelling tegen zijn boze tienerdochter, gespeeld door Jolijn Henneman, ‘de haat is onze tegenstander.’

Overlevende Alma Mustafic en Dutchbatter Raymond Braat in ‘25 jaar Srebrenica Gevaarlijke Namen’. Beeld Arie Kievit

De voorstelling maakt niet alleen in zeven kwartier inzichtelijk hoe vijandigheid zich sluw vertakt, maar heeft ook oog voor het bruisende leven in voormalig Joegoslavië en Rizo’s optimistische vaderschap. ‘Misschien was hij naïef maar mijn vader dacht altijd positief’, zegt Damir. ‘Hij hoopte dat met de komst van UNPROFOR de weg naar vrede werd ingezet, niet voor niets noemde hij zijn jongste kind Mirsada. Dat betekent ‘vrede nu’. Hij hielp iedereen, precies zoals Mike hem speelt.’ Ook het nette overhemd klopt. ‘Hij ging altijd in kostuum naar zijn werk, met in zijn borstzak een fittingsschroevendraaier. Mijn vader kon alles fixen.’

Dat Rizo juist het allerdierbaarste in zijn leven - zijn gezin - niet heeft kunnen ‘fixen’, houdt Damir (zelf vader van een jongen van zes) tot op de dag van vandaag bezig. ‘Waarom denk je dat ik naar Bosnië ben teruggegaan? Iedere week bezoek ik zijn graf om hem te vertellen hoe het met ons gaat, dat we het hebben overleefd.’ De tranen stromen als hij zegt dat de wanhopige omhelzing van het jonge ouderpaar in 25 jaar Srebrenica Gevaarlijke Namen hem het meest raakt: ‘Toen realiseerde ik mij pas hoe ze hun angsten voor ons verborgen hebben proberen te houden.’ In de kleedkamers complimenteert moeder Mehida actrice Karen Sibbing met haar jongere toneelversie: ‘Dobro!’ (Goed).

Het loopt tegen middernacht als jongste dochter Mirsada zich toch nog mengt in het gesprek: ‘Ik heb papa deze avond voor het eerst ontmoet’, fluistert ze. ’Ik was altijd boos op mijn broer en zus omdat zij over hem konden dromen, ook al waren dat soms nachtmerries. Toen Mike het podium opkwam, dacht ik, wauw, ik zie mijn vader lopen. Nu heb ik eindelijk een levend beeld.’