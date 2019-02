Dochter van Poetins woordvoerder stagiair bij EU, parlementariërs spreken van ‘schande’

Elizaveta Peskova op Instagram. De 21-jarige dochter van Poetins woordvoerder is stagiair in het Europarlement. Beeld Instagram

Elizaveta Peskova, de 21-jarige dochter van Poetin-woordvoerder Dmitri Peskov, is aangesteld door Aymeric Chauprade, een rechts-nationalistische europarlementariër uit Frankrijk. Nieuwssite Radio Free Europe kwam haar naam tegen op Chauprades EU-pagina.

Chauprade, een voormalig adviseur van Marine Le Pen, houdt zich in het parlement bezig met het Rusland-beleid van de EU. Hij is lid van de buitenlandcommissie en van een commissie voor veiligheid en defensie. Ook zit hij in de commissie voor de relaties tussen de EU en Rusland.

Toegang

Als stagiair met een toegangspasje voor het Europees Parlement heeft Peskova sinds november toegang tot openbare commissievergaderingen, het intranet van het parlement en tot besloten bijeenkomsten van de eurosceptische EVDD-fractie waar Chauprade lid van is.

Commissievergaderingen achter gesloten deuren kan Peskova niet bijwonen. Vertrouwelijke documenten mogen stagiairs ook niet inzien.

Verschillende europarlementariërs hebben verbluft gereageerd op Peskova’s aanstelling. ‘Dit is een schending van algemene veiligheidsredenen van het Europees Parlement’, zo zei de Letse europarlementariër Sandra Kalniete van de christendemocratische Europese Volkspartij, de grootste fractie in het parlement. Haar Litouwse collega Petras Austrevicius van de liberale fractie sprak van ‘een heel grote schande’ voor het Europarlement.

‘Russofobie’

Chauprade noemde de ophef dinsdag in interviews ‘samenzweerderige russofobie’. ‘Ik maak verschil tussen een persoon en diens familie. Dat zijn onze westerse waarden.’

De Fransman, een voorstander van Ruslands annexatie van het Oekraïense schiereiland de Krim in 2014, zegt dat Peskova’s stage geaccordeerd is door de personeelsdienst van het parlement. Peskova houdt zich volgens hem niet alleen bezig met Europees beleid voor Rusland, maar ook met beleid voor onder meer Senegal en Marokko. Ze zou duizend euro per maand verdienen, net zo veel als andere stagiairs, en krijgt een onkostenvergoeding voor het gereis tussen de vestigingen van het Europees Parlement in Brussel en Straatsburg.

'Gewone student’

Vader Dmitri Peskov, een belangrijke vertrouweling van president Poetin en sinds 2000 diens woordvoerder, zei zich dinsdag verbaasd te hebben over de Brusselse ophef rondom zijn dochter. ‘We hebben het over een gewone student en een gewone stage.’

Elizaveta Peskova woont al langere tijd in West-Europa, net als talloze andere kinderen van Russische politici en hoogwaardigheidsbekleders. Op Instagram poseert Peskova regelmatig in haar woonplaats Parijs, waar ze op een exclusieve privéschool zat en nu internationale betrekkingen studeert, en in EU-hoofdstad Brussel. Haar stage loopt tot april.