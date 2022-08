Dochter van invloedrijke ‘Kremlin-ideoloog’ Aleksandr Doegin komt om door autobom

Onderzoekers op de plek van de auto-explosie. Beeld AFP

Doegin is niet officieel verbonden aan het Kremlin, maar staat in het Westen bekend als een groot inspirator van Vladimir Poetin, met wie hij nauwe banden zou onderhouden. Hij heeft zelfs de bijnaam ‘het brein van Poetin’, of, vanwege zijn lange baard: ‘Poetins Rasputin’. Doegin is geïnspireerd door Stalin, en noemt zich een politiek filosoof.

De 29-jarige Darja Doegina, net als haar vader een mediapersoonlijkheid en voorstander van de oorlog in Oekraïne, was op weg naar huis van een festival in de buitenwijken van Moskou. De Onderzoekscommissie bevestigt dat zij in de ontplofte auto zat.

De ultranationalistische filosoof Aleksandr Doegin. Beeld via REUTERS

Een bekende van de familie Doegin zegt tegen het Russische staatsmedium Tass dat de geëxplodeerde Toyota Land Cruiser Prado eigendom van haar vader was. Ook Doegin zelf was op het festival, maar zou op het laatste moment in een andere auto naar huis zijn gereden. Op sociale media gaan beelden rond van een bebaarde man, vermoedelijk Doegin, die op het plaats delict vol ongeloof toekijkt.

VIDEO: Footage from the scene of the bombing, with Aleksandr Dugin looking on in the foreground.pic.twitter.com/e2rA0Pa7C0 — Conflict News (@Conflicts) 20 augustus 2022

Niemand heeft verantwoordelijkheid voor de explosie opgeëist. Pro-Kremlin opiniemakers in de media wezen meteen naar de Oekraïne, maar anderen houden ook een afrekening in Russische kringen voor mogelijk. Een Oekraïense bom, zo doelgericht, en zo dicht bij Moskou zou veel mensen in het Kremlin nerveus maken, en wordt zeer onwaarschijnlijk geacht.

Doegin is de oprichter van de ultranationalistische ‘Euraziatische beweging’, die beoogt dat alle Russischsprekende mensen in één gemeenschap verenigd zijn. Zijn boeken hebben veel raakvlakken met de geopolitiek met het Kremlin. Hij zou de drijvende kracht zijn geweest achter de annexatie van de Krim in 2014, waarvoor hij zes jaar eerder publiekelijk pleitte. Sinds 2015 staat hij op de sanctielijst van de Verenigde Staten en de Europese Unie.

In Doegins conservatieve gedachtengoed is het belangrijk dat Rusland een groot, krachtig rijk vormt. Dat zou de enige manier zijn om internationaal tegenwicht te bieden aan het liberalisme in het Westen. Oekraïne vormt een belangrijke rol in zijn denken. Een Slavisch land dat naar het Westen beweegt, zoals Oekraïne dat in de laatste acht jaar doet, is in zijn ideologie onbestaanbaar. Het Kremlin leent naarstig uit zijn materiaal om de invasie van Oekraïne te rechtvaardigen.

Darja Doegina volgde de lijn van haar vader. Ze was een prominent journalist in Rusland, die haar podium de laatste maanden vaak gebruikte voor het steunen van de invasie. Ze zag de oorlog als een ‘clash tussen Euraziatische en globalistische bevolkingsgroepen’. In een interview met een bekende Youtuber noemde ze het Westen ‘een liberale nazisamenleving, die een probleem heeft met cancelculture’.