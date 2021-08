Dochter van Afghaanse tolk die voor Nederland werkte vliegt naar Schiphol met gezin

De 59-jarige Afghaan Abdul werkte als tolk voor het Nederlandse leger. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Maandag smeekte Abdul in de Volkskrant de Nederlandse regering om hulp bij de redding van zijn dochter, die vanwege zijn vroegere werk in levensgevaar verkeerde in Afghanistan. Abdul werkte tussen 2004 en 2006 als tolk voor het Nederlandse leger en kwam daarom op een dodenlijst van de Taliban te staan. Met zijn vrouw vluchtte hij in december 2020 naar Nederland, nadat zijn zoons vanwege bedreigingen Afghanistan al waren ontvlucht. Een van hen woont in Nederland.

Als enige achtergebleven kind van Abdul was Amina doodsbang dat de Taliban wraak zouden nemen voor de hulp van haar vader aan de Nederlandse en later Hongaarse militairen, vertelde ze de Volkskrant. Na de opmars van de Taliban dook ze daarom onder met haar gezin. Ze wisselden in twee weken vier keer van slaapplaats, al durfden vrienden en familieleden hen uit angst voor de Taliban niet meer te helpen.

Mensenrechtenadvocaat Barbara Wegelin zette daarom druk op het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) om Amina en haar gezin zo snel mogelijk naar Nederland te halen. Amina kwam niet in aanmerking voor evacuatie, omdat ze meerderjarig is en zelf niet voor de Nederlandse overheid heeft gewerkt. ‘Maar Nederland is het aan zijn stand verplicht om Amina te helpen’, zei Wegelin maandag. ‘Abdul heeft ons uit de brand geholpen, daardoor zijn zijn dochter en haar gezin nu in levensgevaar.’

Buitenlandse Zaken en de IND wilden of konden niet inhoudelijk ingaan op het dossier van Amina, noch zeggen of zij contact met haar hebben opgenomen. Na de aanhoudende inspanningen van onder meer Wegelin, en mogelijk ook omdat Abdul zijn verhaal deed, bleek dinsdag dat Nederland haar op de lijst had gezet met de te evacueren Afghanen.

Paniek

Na een zeven uur durende tocht vanaf haar onderduikadres bereikte ze Kabul, waar ze er met de nodige hulp van afstand in slaagde de checkpoints van de Taliban te omzeilen. Tijdens het zes uur lange wachten in de rij voor het vliegveld keerden Amina en haar gezin in paniek plotseling om, volgens vader Abdul nadat er in het gedrang een kind was doodgedrukt en daarover commotie was ontstaan. ‘Amina was zelf bang dat haar kinderen vertrapt of verdrukt zouden worden. Ze vond het wachten gevaarlijker dan het op de vlucht zijn. Er stonden ook veel jonge, sterke mannen in de rij die meer kans leken te hebben om zich naar voren te knokken.’

Het gezin bereikte uiteindelijk woensdagmiddag de veilige zone op het vliegveld. Abdul: ‘Ik heb haar constant moed ingepraat. Laat zien dat je er bent, schreeuw ‘Holland’, zorg dat ze weten wie je bent.’

Rond drie uur ’s middags appte Amina hem dat ze iets te eten en drinken hadden gekregen van de soldaten op het vliegveld. Sindsdien hoorde hij niets meer van haar, hetgeen waarschijnlijk op goed nieuws duidde. Via via kwam donderdagmiddag de bevestiging dat ze onderweg waren van een onbekende vertrekplaats naar Schiphol. Onbekend is nog waar in Nederland ze vervolgens worden opgevangen. Abdul: ‘Maar dat ze hier straks is, is het allerbelangrijkste.’