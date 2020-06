Docenten waarschuwen: kwaliteit van mbo en hoger onderwijs daalt

Onderwijs op afstand baart het gros van de docenten zorgen. Beeld Hollandse Hoogte / Novum RegioFoto

Op alle onderwijsniveaus maken vooral docenten zich zorgen over de gevolgen van de overgang naar afstandsonderwijs. Op mbo-instellingen en hogescholen geeft driekwart van de respondenten aan dat de kwaliteit van lesgeven gedaald is. Op universiteiten is dit 69 procent.

Hogere werkdruk

De meerderheid van de docenten stelt dat het ondoenlijk is onderwijs compleet te digitaliseren. Ook ervaren docenten een hogere werkdruk. 73 procent geeft aan meer in een werkweek te moeten doen dan voor de pandemie. Online vergaderen, zorgen over het leerproces van studenten en het gebrek aan scheiding tussen werk en privé worden hiervoor het meest als redenen opgegeven.

Het mbo en hoger onderwijs mag sinds 15 juni weer gedeeltelijk fysiek lesgeven. Veel projecten zijn voor dit schooljaar echter al online ingezet. Volgend jaar zetten onderwijsinstellingen in op een mix tussen digitaal en op locatie.

De enquête heeft 1.639 respondenten. 55 procent van hen is werkzaam op een mbo-instelling, 33 procent op het hbo en 13 procent op de universiteit. 68 procent van de geënquêteerden heeft een ‘onderwijsgevende functie’. De onderwijsvakbond telt ruim 83 duizend leden.