Docent toneelacademie Maastricht ontslagen vanwege grensoverschrijdend gedrag

Een bewegingsdocent van de Toneelacademie in Maastricht is ontslagen vanwege grensoverschrijdend gedrag. De rechtbank Limburg oordeelde vandaag dat zijn arbeidsovereenkomst per direct wordt ontbonden. Vanwege ‘ernstig verwijtbaar handelen’ krijgt de docent geen ontslagvergoeding.

Toneelacademie Maastricht Foto Imageselect

De man was al geschorst sinds november vorig jaar na verschillende meldingen van grensoverschrijdend gedrag door twee studenten. In januari meldde de Volkskrant na gesprekken met onder meer oud-studenten, docenten en de schoolpsycholoog dat de Toneelacademie in 1997 al op de hoogte was van klachten van studenten over de bewegingsdocent, die bij ze onder de douche stapte. In 2005 kwamen daar meldingen bij over het aanraken van geslachtsdelen, wat hij naar eigen zeggen deed om hun houding te corrigeren tijdens zijn lessen.

Uit het vonnis van de rechtbank, dat inzage geeft in een onderzoeksrapport van de school, blijkt dat de docent zijn praktijken niet stopte. Zo liet een studente eind vorig jaar aan de Toneelacademie weten dat hij haar een tik op de billen had gegeven. Hij zei daarbij dat hij dit al veel langer had willen doen. Een andere studente kreeg als ‘eindejaarscadeau’ een full body massage van de docent, tijdens een les waarbij medestudenten elkaar masseerden. Daarbij zat de man meerdere keren aan haar borsten, billen en tussen haar benen. De studente voelde zich ‘gegijzeld en onmachtig’, staat in een verslag van de melding die ze maakte bij een teamleider en dat de rechtbank in zijn vonnis aanhaalt.

Kort daarop liet ze de school weten dat de docent tijdens een ‘groepsperformance’ haar borsten in close-up had gefilmd. Tijdens dat optreden droeg ze alleen een onderbroek en moest ze haar handdoek laten vallen ten overstaan van haar klasgenoten. De studente noemde het een onprettig idee dat de man in het bezit is van die filmopname.

Ernstig verwijtbaar handelen

Met de tik op de billen en de massages handelde de docent volgens de kantonrechter ernstig verwijtbaar. Van professioneel handelen was volgens de rechter geen sprake. Zijn argument dat de tik op de billen plaatsvond in een niet-hiërarchische, gelijkwaardige sfeer wordt door de rechtbank van tafel geveegd. ‘Hij heeft daarbij kennelijk onvoldoende voor ogen dat studenten van hem afhankelijk zijn en dat die gelijkwaardigheid reeds daarom voor studenten niet bestaat.’

Tijdens de zitting gaf de docent aan dat hij ‘in het huidige tijdsgewricht op zijn minst de schijn tegen heeft’. Hij is van mening dat hij al veroordeeld was voor de rechter een uitspraak kon doen terwijl hij naar eigen zeggen altijd professioneel heeft gehandeld. Maar de rechtbank oordeelt dat hij een grens heeft overschreden. ‘Dat valt hem aan te rekenen.’

Aparte douche

De toneelschool heeft de man meerdere keren gewaarschuwd en aangeboden trainingen te volgen om zijn gedrag aan te passen. Ook werd hem verboden studenten nog langer fysiek aan te raken. De Toneelacademie liet zelfs een aparte douche voor hem bouwen. Toch duurde het tot eind vorig jaar voordat hij werd geschorst. In het vonnis wordt de docent ‘een gewaarschuwd man’ genoemd die ‘zich er daarom terdege van bewust had moeten zijn dat hij studenten alleen functioneel mocht aanraken’.

Al in 2006 kreeg hij van de schooldirectie zijn eerste waarschuwing, blijkt uit het vonnis. ‘Vrouwelijke studenten met name weten niet meer of de door jouw uitgevoerde fysieke houdingscorrecties als professioneel en vakmatig of privaat en ongewenst geïnterpreteerd moeten worden’, schreef de toenmalige directeur in een brief aan de docent. Deze verwarring was volgens de directie niet bevorderlijk voor een veilig onderwijsklimaat.

De docent werd door de docent opgedragen zijn werkwijze te veranderen. Als hij dit niet zou doen, dreigde ontslag, zo werd hem in de brief meegedeeld. In een reactie schreef de docent onder meer dat hij de signalen zeer serieus nam, maar ook: ‘Mijn aanpak is fysiek, direct en zeker niet voorzichtig, maar niet seksueel getint. Als er studenten zijn die dit zo ervaren is dat vervelend. Met deze brief zet je mij in een hoek waar ik niet thuis hoor.’

Fysiek contact verboden

In 2010 ging het weer mis. Verschillende studenten hadden aangegeven zich niet prettig en onveilig te voelen vanwege de verwarrende houdingscorrecties. Omdat de gemaakte afspraken niet voldoende bleken, maakte de toneelacademie ‘verdergaande afspraken’. Elke vorm van fysiek contact tussen docent en student werd vanaf schooljaar 2010-2011 in de bewegingslessen van de docent verboden. Bij nieuwe signalen zou de docent worden geschorst. Ook moest hij tijdelijk terugtreden uit het kernteam van de afdeling. Toch schreef de directie ook: ‘De Toneelacademie spreekt het vertrouwen uit in jou als vakdocent.’

Dat vertrouwen is niet terecht, blijkt in oktober vorig jaar. De student die door de man op haar billen is getikt, meldt zich bij de school. Volgens de docent was zijn handeling ‘vriendschappelijk bedoeld’ en vond het plaats in ‘een sfeer van gelijkwaardigheid en dollen’. Sinds de melding is hij niet meer op school verschenen. Een maand later stapte de gemasseerde studente naar de school. Tijdens de instructie had de docent al aangegeven dat er ‘niet moeilijk gedaan moest worden over geslachtsdelen’.

Een commissie gespecialiseerd in ongewenst gedrag kon echter geen onderzoek doen, omdat de studenten geen formele klacht met naam - en toenaam wilden indienen. ‘Zij vrezen voor negatieve gevolgen voor hun opleiding en hun beginnende carrière als actrice’, schreef de vertrouwenspersoon in een e-mail aan het college van bestuur. Ze concludeerde ook dat de aard en omvang van seksuele intimidatie ernstig is te noemen.

Zuyd Hogeschool, waaronder de toneelacademie valt, schakelde daarom een extern onderzoeksbureau in. Dit bureau voerde gesprekken met studenten, alumni en medewerkers van de school. Ook spraken de onderzoekers met de docent zelf.

Uit de conclusie van het rapport blijkt dat het aannemelijk is dat de docent zich schuldig maakte aan de tik op de billen, de aanrakingen tijdens massages en het filmen en het inzoomen tijdens de groepsperformance. Zelf zegt de docent hierover in het rapport dat hij erg ‘tactiel’ is. ‘Hij praat met zijn handen en raakt mensen aan met zijn handen, dat is zijn vak. Achteraf, gezien wat het oplevert, geeft hij aan dat hij het niet had moeten doen maar hierover geen schuldgevoel heeft.’

‘Zuyd Hogeschool gaat de uitspraak nu in detail bestuderen en houdt nog rekening met de mogelijkheid dat beroep wordt aangetekend’, laat een woordvoerder weten. De advocaat van de docent is niet bereikbaar voor commentaar.