Dobberende gastankers en afgeschakelde kolencentrales: de gevolgen van de scherp dalende gasprijs laten zich voelen

Gasopslag in de Rotterdamse Nijlhaven voor LNG overslag. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

1. Enorme prijsverschillen tussen nu en straks in de winter

De gasprijs gaat over de volle breedte omlaag, maar de duikeling is vooral interessant voor mensen met een kortetermijncontract. In november ligt de prijs iets onder de 100 euro per kilowattuur, in december is dat alweer 130 euro en later in de winter zelfs 142 euro.

De veel lagere spotprijs is vooralsnog vooral een uiting van een overschot dat waarschijnlijk tijdelijk zal zijn. Deze zomer is massaal gas ingekocht om de opslagen te vullen in aanloop naar de winter, maar die laat voorlopig op zich wachten. In oktober is het aanzienlijk warmer dan normaal, waardoor in veel huizen de verwarming uit blijft. Daarnaast waaide het tot nu toe flink en scheen de zon volop, gunstig voor het opwekken van wind- en zonne-energie. Gasgestookte energiecentrales hoefden daardoor minder hard te draaien.

Door de hoge energieprijzen is ook veel vraag weggevallen, zegt analist Andreas Schroeder van ICIS, een bureau dat marktinformatie levert voor de energiehandel. ‘De eerste data suggereren dat huishoudens de komende winter 20 tot 25 procent minder gas gebruiken en de industrie ongeveer 20 procent.’

Veel energiebedrijven hadden dus meer gas ingekocht dan daadwerkelijk is verbruikt. Daarmee zitten zij nu in een lastig parket, want de gasopslagen zitten nagenoeg vol, dus daar kan het niet naartoe. De bedrijven moeten het kwijt, vandaar de lage prijs.

‘Als het straks kouder wordt, komt er weer meer ruimte in de opslagen’, zegt Schroeder. Daarom ligt de prijs later deze winter nog altijd behoorlijk hoog. Schroeder: ‘Het weer en de hoeveelheid gas die huishoudens besparen, zullen uiteindelijk bepalen of die prijzen de komende tijd ook verder zakken.’

2. LNG-tankers op de rede

Zo’n zestig LNG-tankers vol vloeibaar aardgas dobberen volgens website Marine Traffic op dit moment in de Middellandse Zee en de Noordzee. Hiervoor zijn twee redenen, zegt analist Schroeder. ‘In de eerste plaats zijn de gasvoorraden op land gewoon vol en moeten ze wachten tot Europa weer meer gas gaat verstoken, zodat er wat ruimte komt.’ Ook de Nederlandse LNG-terminals die afgelopen maanden bijna constant in bedrijf waren, slaan de laatste dagen minder gas over.

Veel tankers wachten ook gewoon tot de prijs weer stijgt, zegt Schroeder. ‘Het is bijna november. De verwachting is dat het dan gunstiger is om het gas aan land te brengen.’ Doorgaans wordt het dan kouder en er gaat per 1 november een nieuwe contractperiode in.

Het is een dure gok: het huren van een gastanker kost volgens verschillende media ongeveer een half miljoen euro per dag. Tegelijkertijd werken al die wachtende tankers ook weer prijsopdrijvend. Zolang zij liggen te wachten voor de Europese kust, zijn zij niet op weg om een volgende lading LNG op te halen en wordt het aanbod van vloeibaar gas wereldwijd dus lager.

3. Kolencentrales gaan uit

De laatste maanden is een deel van de gasschaarste opgevangen door kolencentrales maximaal te laten stoken. Elektriciteit werd alleen uit gas gemaakt op momenten dat alle andere energiebronnen (zon, wind, kern, biomassa, kolen) niet aan de vraag konden voldoen. De Nederlandse kolencentrales kregen eerder dit jaar van energieminister Rob Jetten (D66) toestemming om weer vol te branden en niet op 35 procent van hun capaciteit zoals eerder was afgesproken. Slecht nieuws voor het klimaat, erkende Jetten. Maar dat doel moest even wijken om het naderende onheil af te wenden van een winter zonder gas.

Nu gas op de spotmarkt zo goedkoop is, zijn de Nederlandse kolencentrales afgeschakeld en draaien de gascentrales juist weer volop. Nederland exporteert zelfs stroom naar Duitsland, mede om de kolencentrales daar te kunnen ontzien, zegt lector energietransitie Martien Visser van de Hanzehogeschool. Dat vindt Visser ‘vanuit de markt gedacht logisch, maar ook een beetje gek’.