DNB verplaatste in diepste geheim geld- en goudvoorraad naar nieuw centrum in Zeist

DNB heeft ruim 200 ton aan goudbaren en gouden munten met een totale waarde van 10,4 miljard euro verplaatst van de DNB-kluis in Haarlem naar het nieuwe Cashcentrum in Zeist. Beeld ANP

Over het hoe was DNB altijd geheimzinnig, maar dat het goud van de centrale bank opgeslagen lag onder het hoofdkantoor aan het Frederiksplein in Amsterdam, was bekend. Dat was zo sinds de oplevering van het kantoor in 1968 tot het begin van de verbouwing van het hoofdkantoor in 2020. In dat jaar verhuisden het goud en de bankbiljetten naar een tijdelijke locatie in Haarlem. In de tussentijd liet DNB het gloednieuwe DNB Cashcentrum bouwen op een defensieterrein in Huis ter Heide, in de gemeente Zeist.

Nu dat centrum af is, heeft DNB in het diepste geheim 200 ton goudbaren en gouden munten, met een totale waarde van 10,4 miljard euro, uit de opslag in Haarlem gehaald en naar Huis ter Heide vervoerd. De strategische voorraad bankbiljetten met een waarde van 4,5 miljard maakte dezelfde reis. De Koninklijke Marechaussee was verantwoordelijk voor de beveiliging van de transporten.

Over de auteur

Maarten Albers is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Een belangrijk doel van de verbouwing van het DNB-hoofdkantoor is om het gebouw publieksvriendelijker en toegankelijker te maken. De beveiliging van het oude gebouw was permanent ingesteld op ‘terreurdreiging niveau 4’. Alle bezoekers werden onderworpen aan een luchthavenbehandeling, inclusief paspoortcontrole, fouillering door beveiligers en het scannen van bagage, jassen en laptops. Onaangemelde bezoekers en bezoekers die zich niet konden legitimeren, kwamen niet verder dan de lobby.

Van het nieuwe gebouw wil DNB juist een ontmoetingscentrum maken voor medewerkers, buurtbewoners, de financiële sector en andere geïnteresseerden. Bezoekers kunnen er langskomen om seminars, lezingen en debatten bij te wonen en om de kunstcollectie en geld- en muntenverzameling te bekijken. Het verwelkomen van bezoekers als potentiële terroristen en bankkrakers past niet bij dat open karakter.

DNB besloot daarom het nieuwe Cashcentrum in te richten op het zwaarbeveiligde defensieterrein in Huis ter Heide. Daar zetelt tevens het commandocentrum van de Koninklijke Marechaussee, de organisatie die verantwoordelijk is voor de beveiliging van het goud en geld.

Vanuit het Cashcentrum levert DNB bankbiljetten en munten aan banken, geldautomaten en winkels. Ook huist er het Nationaal Analysecentrum, dat valse munten en biljetten onderzoekt en registreert. Bijkomend voordeel van de verhuizing van het geld en goud is dat waardetransporten vanuit het Cashcentrum gemakkelijk de snelweg kunnen bereiken. Voor het komen en gaan van geldtransporten in de binnenstad van Amsterdam moesten altijd veel wegen worden afgesloten.

In Huis ter Heide ligt nu 31 procent van de Nederlandse goudvoorraad. Nog eens 31 procent ligt bij de Federal Reserve in New York, en de overige 38 procent is verdeeld over Londen en Ottawa. In het geval van een bezetting van Nederland zou een regering in ballingschap dat geld kunnen gebruiken om een bevrijdingsleger op te richten.