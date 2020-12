DNB: Nederlandse economie opnieuw in recessie door strenge lockdown

Een verkeersregelaar in Den Haag zorgt dat mensen aan de goede kant van de winkelstraat lopen. Beeld ANP

Op basis van zeer snelle, nog grove berekeningen verwacht De Nederlandsche Bank (DNB) dat hierdoor de eerder voorspelde groei in de eerste maanden van 2021 omslaat in een krimp. Daarmee zou Nederland voor de tweede maal in korte tijd in een recessie terechtkomen. Daarvan is sprake als de economische activiteit minstens twee kwartalen achter elkaar terugloopt.

‘In het geval van een lockdown tot eind januari, die qua maatregelen vergelijkbaar is met de eerste golf, komt de economische groei over heel 2021 uit op 1 tot 2 procent van het bbp’, liet directeur Olaf Sleijpen van De Nederlandsche Bank maandagochtend weten bij de presentatie van de nieuwste prognoses.

‘Historische’ krimp

Zonder de extra maatregelen werd uitgegaan van een forser herstel van 2,9 procent. Aan de ‘historische’ krimp dit jaar van -4,3 procent zal waarschijnlijk niet veel meer veranderen. Alleen deze zomer veerde de economie tijdelijk sterk op.

Dat betekent niet dat DNB zich tegen strengere, contactbeperkende regels keert. Zonder maatregelen komen veel meer mensen te overlijden, terwijl het economisch effect daarvan twijfelachtig is. ‘Waar we nu iets meer over weten, is de vraag waardoor de economie nou precies geraakt wordt’, aldus Sleijpen. ‘Is het die lockdown, of ook het feit dat mensen angstig worden? We zien dat het beide is. De Verenigde Staten zijn wat dat betreft een experiment. Sommige staten waren heel streng, andere niet. Wat blijkt: qua economische schade maakt het niet zo heel veel uit.’