DNB: Nederlandse banken goed gewapend tegen tegenvallers

Glastuinbouw in het Westland. Veel kassen in dit gebied staan leeg als gevolg van de torenhoge energieprijzen. Beeld ANP / Hans van Rhoon

DNB-president Klaas Knot heeft ‘vertrouwen in de weerbaarheid van onze financiële sector’, maar ziet tegelijk ‘een combinatie van ongunstige ontwikkelingen die onmiskenbaar de financiële stabiliteitsrisico's vergroot’. Aanhoudend hoge inflatie en een verder oplopende rente kunnen banken opzadelen met aanzienlijke kredietverliezen, waarschuwt DNB in een halfjaarlijks onderzoeksrapport naar de stabiliteitsrisico’s voor de financiële sector. Kúnnen, want DNB ziet vooralsnog geen significante stijging van het aantal ‘niet-presterende leningen’; dat zijn kredieten waarbij er problemen zijn met de aflossingen of de rentebetaling.

De risico’s die zich nu voordoen, zijn niet alleen het gevolg van de oorlog in Oekraïne en een mogelijke wereldwijde recessie. DNB spreekt ook over ‘kwetsbaarheden die zich in een lange periode van lage rentes hebben opgebouwd, en die nu aan de oppervlakte komen’. Huishoudens, bedrijven en overheden konden met dank aan het lagerentebeleid van de Europese Centrale Bank jarenlang goedkoop lenen in een goed presterende economie. Nu loopt de rente op, en blijft de inkomensgroei achter op de inflatie. Daardoor kan het moeilijker worden om aangegane schulden terug te betalen, of die tegen redelijke tarieven te herfinancieren.

Energie-intensieve bedrijfssectoren

Onder meer de leningen aan energie-intensieve bedrijfssectoren kunnen de banken kopzorgen geven. Verder vergroten de stijgende hypotheekrente en verslechterende economische vooruitzichten de kans op een correctie ‘op de oververhitte woningmarkt’. Op dit ogenblik staat 0,5 procent van de hypotheken ‘onder water’, wat betekent dat de hypotheek hoger is dan de marktwaarde van de woning. ‘Als de huizenprijzen met 20 procent dalen, loopt dat op tot 8 procent van de hypotheken', zegt Knot. ‘Bij een daling van 30 procent, is dat 19 procent.’

Het goede nieuws is dat banken goed gewapend lijken tegen tegenvallers. Dat blijkt althans uit de stresstest die DNB uitvoerde. Daarbij veronderstelde de centrale bank onder meer dat de inflatie volgend jaar 10 procent bedraagt en dat de huizenprijzen in de komende twee jaar met 18 procent dalen. In dat geval lopen de kredietverliezen op tot 23 miljard euro, maar ook dan nog hebben alle banken voldoende kapitaal om aan de wettelijke vereisten te voldoen.

Huizenprijsdalingen

De kredietverlening aan huishoudens en bedrijven zou dan niet in de knel komen. DNB waarschuwt niettemin voor economische schade. ‘Huizenprijsdalingen hebben een negatieve impact op de consumptie doordat bij huiseigenaren de onzekerheid over de waarde van hun vermogen toeneemt. Dit raakt ook de reële economie.’

Banken moeten met het oog op de toegenomen risico’s en de grote onzekerheid niet alleen hun buffers op peil houden, maar ook terughoudend zijn met dividenduitkeringen en de inkoop van eigen aandelen, meent DNB. De bank verlengde maandag tot 1 december 2024 de voorzorgsmaatregel dat banken extra kapitaal moeten aanhouden als dekking van hun uitstaande hypotheekleningen.