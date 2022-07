DNB en provincie Noord-Holland bieden excuses aan voor slavernijverleden

DNB-president Klaas Knot vrijdag bij het Nationaal Monument Slavernijverleden, tijdens de herdenking van het Nederlandse slavernijverleden. Beeld ANP

Het slavernijverleden van DNB ligt Knot al sinds februari zwaar op de maag. Destijds werd in een onderzoeksrapport geconcludeerd dat oprichters en bestuurders van De Nederlandsche Bank jarenlang intensief waren betrokken bij slavernij. De bank zelf speelde indirect een rol als financier van slavernij.

Tijdens de nationale herdenking slavernijverleden in het Amsterdamse Oosterpark rekende Knot af met zijn voorgangers: ‘Aan de directietafel is persoonlijke betrokkenheid bij slavernij eerder de regel. En wanneer slavernij ernstig ter discussie gesteld wordt in Nederland, proberen bestuurders van De Nederlandsche Bank het politieke proces in tegengestelde richting te beïnvloeden. Mijn voorgangers aan de directietafel hadden álle tijd om anders te kiezen. Maar ze deden dat niet.’

‘Niet alleen woorden, ook daden’

Knot bood vervolgens zijn verontschuldigingen aan. ‘Excuses aan alle nazaten van slaafgemaakten in Nederland, in Suriname, op Bonaire, Sint Eustatius en Saba, op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Excuses aan alle mensen die door de persoonlijke keuzes van mijn voorgangers herleid werden tot hun huidskleur en een bedrag. Excuses aan alle mensen die vandaag nog steeds de gevolgen hiervan dragen.’

Naast verontschuldigingen richt DNB een fonds voor projecten op ‘die de doorwerking van het slavernijverleden helpen verminderen’. Dat hoeven niet alleen Nederlandse projecten te zijn, maar kunnen ook projecten betreffen in Suriname en het Caribisch gebied. In het fonds zit 5 miljoen euro, in de komende tien jaar zal dat bedrag worden besteed.

Knot: ‘We kiezen niet alleen voor woorden, maar ook voor daden. Daden die hopelijk bijdragen aan de strijd tegen racisme, ongelijkheid, en onrechtvaardigheid.’ DNB doneert tevens eenmalig 5 miljoen euro, onder meer aan het nog op te richten Nationaal Slavernijmuseum.

Eerste provincie



Ook de provincie Noord-Holland greep Keti Koti aan om excuses te maken. Commissaris van de koning Arthur van Dijk deed dat bij de opening van een tentoonstelling in Haarlem over het koloniaal verleden. Van Dijk bracht onder andere in herinnering dat een op de vijf slaven tijdens de overtocht om het leven kwam, en dat 40 procent van de economische groei van de provincie in de 18de eeuw voortkwam uit slavernij. ‘Dit zijn maar een paar namen en cijfers. Maar ze gaan over mensen zoals u en ik: de tot slaaf gemaakten én hun handelaars.’

Van Dijk verontschuldigt zich ‘aan de nazaten van tot slaaf gemaakten, mensen die het onrecht van toen vandaag nog ervaren. Excuses voor wat onze gezagsdragers toen hebben aangericht in het leven van onschuldige mensen. Een op de twintig Noord-Hollanders heeft een voorouder die ooit in slavernij heeft geleefd. De toekomst vormgeven, dat kan niet zonder dat je ook je verleden kent en erkent.’

Noord-Holland is de eerste provincie die excuses maakt. In het verleden gingen ook de gemeentebesturen van Amsterdam, Rotterdam en Utrecht over tot hetzelfde gebaar. De bank ABN Amro deed dat drie maanden geleden.

Nationale herdenkingsdag

Een oproep aan de Nederlandse staat om ook excuses aan te bieden voor het slavernijverleden, klinkt al jaren. Onder meer de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb deed die oproep in 2018, net als het adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden in 2021. Deze commissie adviseerde het kabinet bovendien om van Keti Koti een nationale herdenkingsdag te maken, bijgewoond door de koning en de regering.

Hoewel dit adviesrapport afgelopen maand meermaals is besproken in de ministerraad, heeft het kabinet nog geen knopen doorgehakt. Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming), die vrijdag namens de regering aanwezig was bij de herdenking in Amsterdam, beloofde dat dit voor het eind van dit jaar gebeurt. Weerwind: ‘Om samen aan een gedeelde toekomst te kunnen bouwen, moeten we eerst het gedeelde verleden kennen. Dat is onze gezamenlijke ondergrond.’

Weerwind memoreerde dat Nederland een ‘symbolisch herdenkingsjaar’ tegemoet gaat. Hoewel slavernij formeel in 1863 werd afgeschaft, dienden Surinaams slaven nog tot 1873 op plantages te blijven werken. ‘2023 zal niet alleen het jaar zijn waarin we vieren dat de slavernij 150 jaar geleden feitelijk ten einde kwam. Het zal ook het jaar zijn waarin we de verandering waar we al zolang mee bezig zijn, duurzaam verankeren. Iedereen in het koninkrijk krijgt de kans ons gedeelde verleden beter te leren kennen en nader tot elkaar te komen.’