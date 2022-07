DNB: bedrijfsleven moet eigen broek ophouden tijdens energiecrisis

Dronefoto van tuinbouwbedrijf bij Zevenbergen. Beeld ANP

De zwaarst getroffen sectoren, zoals de staalindustrie, moeten hun bedrijfsmodel bovendien al aanpassen vanwege hun hoge CO2-uitstoot.

Daarmee maakt DNB dus een vrij optimistische inschatting van de gevolgen van de energiecrisis, blijkt uit een maandag gepubliceerde prognose. In het basisscenario, waarin gasprijzen met 61 procent stijgen ten opzichte van eind 2021, neemt het aantal verlieslijdende bedrijven slechts een klein beetje toe. In dat geval stijgt dat percentage van ruim 22 procent in 2020 naar 25,5 procent.

In het donkerste scenario, waarbij gasprijzen met 180 procent stijgen, gaat dat percentage naar 28 procent. Zelfs dan blijft de schade van de energiecrisis onvergelijkbaar met dat van de kredietcrisis in 2009, merkt de centrale bank op. Destijds waren 35 procent van de bedrijven verlieslijdend.

Vooral specifieke sectoren hard geraakt

Toch raakt de energiecrisis een aantal sectoren hard. Het gaat logischerwijs om bedrijfstakken die veel energie gebruiken zoals de chemie-en staalindustrie, maar ook producenten van papier, glas en voedingsmiddelen. Deze bedrijven vormen volgens DNB slechts een klein deel van de economie: 3,3 procent van de werkzame Nederlanders hebben een baan in een van deze vijf sectoren.

Om hun stijgende kosten te compenseren, heeft het kabinet de energiebelasting dit jaar tijdelijk omlaag geschroefd. Toch vraagt het bedrijfsleven al langer om meer overheidssteun, maar dat raadt DNB af. Gezien de recordwinsten van het bedrijfsleven in 2021 en het eerste kwartaal van dit jaar, kunnen veel ondernemingen zichzelf bedruipen.

Ook de sectoren die heviger worden geraakt, verdienen niet automatisch een helpende hand. Het zijn volgens DNB ‘vaak bedrijven die toch al toe zijn aan een strategische heroriëntatie vanwege hun bijdrage aan de klimaatverandering’.

Bedrijfsmodel aanpassen

Als de hoge energieprijzen aanhouden, zullen zij ‘niet langer winstgevend zijn’. Deze bedrijven zullen daarom hun bedrijfsmodel moeten aanpassen, en staatssteun zou zulke ‘verduurzamingsprocessen kunnen vertragen’.

Als de overheid zich toch geroepen voelt om het bedrijfsleven de hand toe te reiken, dan moet het dat doen in de vorm van garantstellingen op leningen.