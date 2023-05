Dmitri K. komt niet opdagen bij zitting smokkelzaak, hij is uit Nederland gevlucht naar Moskou

Een gewonde man naast een flatgebouw in Kyiv, dat werd beschadigd tijdens een massale Russische drone-aanval. Beeld via Reuters

Zijn huis wordt executair verkocht, omdat hij al maanden de hypotheek niet heeft betaald. Het Openbaar Ministerie heeft beslag laten leggen op het huis, om zo de ruim twee ton te kunnen krijgen die K. met zijn smokkel heeft verdiend. De rechter heeft de schorsing uit zijn voorlopige hechtenis nu herroepen. Dat betekent dat er, nu het kalf verdronken is, een arrestatiebevel voor K. wordt uitgevaardigd. K. was op vrije voeten omdat het OM en de rechter bij een vorige zitting hadden geoordeeld dat er geen vluchtgevaar was.

Over de auteur

Michael Persson is economieverslaggever en commentator van de Volkskrant, met een focus op de oorlog in Oekraïne. Als Amerika-correspondent won hij journalistiekprijs de Tegel.

‘U bent alleen’, constateerde de rechter toen hij advocaat Christian Visser zonder cliënt in de rechtszaal zag zitten. ‘Ik zou graag willen weten waarom meneer er niet is.’ Een verdachte die uit voorarrest is vrijgelaten, mag gaan en staan waar hij wil, maar moet wel op rechtszittingen verschijnen.

‘Vanwege privéomstandigheden zit hij in Rusland’, zei Visser. ‘Hij heeft ervoor gekozen niet aanwezig te zijn.’

‘Klopt het dat hij in februari met zijn gezin vertrokken is? Dat het gras niet gemaaid is, zoals in de Volkskrant stond?’

Ja, zei Visser.

Dus al die tijd zat hij al in Rusland?

Dat weet ik niet, zei Visser.

De Russische Nederlander Dmitri K. zou sinds de invasie van Oekraïne voor honderdduizenden euro’s aan microchips en drones naar Rusland hebben gestuurd, via omwegen en tegen de regels in. Hij is de eerste Nederlandse smokkelaar die voor sanctieontwijking is gearresteerd, schreef deze krant in februari.

Volgens het OM heeft K. hiermee laten zien dat hij zich ‘niet aan de afspraken heeft gehouden waaraan hij zich heeft gecommitteerd.’ De rechter: ‘Hij heeft een verhaaltje opgehangen hier.’

Het OM eist daarop dat de schorsing van het voorarrest wordt opgeheven. Advocaat Visser sputtert nog tegen: ‘Ik zie niet in hoe er nu nog vluchtgevaar is.’

De rechter: ‘Eén keer zijn wij coulant geweest. Maar wij zijn gekke Henkie niet. De rechtbank verwacht respect van de verdachte. We heffen de schorsing op.’

Op 17 oktober is de inhoudelijke behandeling van de zaak, met of zonder K.