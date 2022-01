Djokovic wint rechtszaak: deelname aan Australian Open stap dichterbij

De Servische tennisser Novak Djokovic in actie tijdens de ATP CUP van februari vorig jaar. Beeld AFP

Vooralsnog staat het Djokovic nu vrij om deel te nemen aan de Australian Open, waar hij het record van 21 grandslamtitels wil pakken. Toch moet de tennisser niet te vroeg juichen. Volgens de regeringsadvocaat overweegt de Australische minister voor Immigratie, Burgerschap, Migrantendiensten en Multiculturele Zaken om Djokovic met zijn ‘persoonlijke bevoegdheid’ alsnog uit te zetten.

De 34-jarige Djokovic zat sinds donderdag vast in een detentiehotel in Melbourne. Zijn medische vrijstelling om zonder vaccinatiebewijs mee te doen aan de Australian Open was door de autoriteiten niet geaccepteerd. Via de rechter probeerde hij alsnog toegang te krijgen tot Australië.

In principe laat Australië alleen reizigers binnen die volledig gevaccineerd zijn, maar voor dit grandslamtoernooi was het voor tennissers mogelijk om een vrijstelling te krijgen. Omdat Djokovic in de afgelopen zes maanden een coronabesmetting had doorgemaakt, had hij van de staat Victoria, waar het toernooi wordt gehouden, zo’n vrijstelling gekregen. ‘De datum van de eerste positieve PCR-test werd geregistreerd op 16 december 2021’, stelden de advocaten zaterdag in gerechtelijke documenten.

Sociale media als pressiemiddel

Toen Djokovic in Australië aankwam, trok de douane tot zijn verrassing zijn visum in. Djokovic niet zou niet hebben kunnen aantonen waarom hij over een ‘medische vrijstelling’ beschikte. Volgens de Australische premier Scott Morrison had Djokovic de aandacht op zichzelf gevestigd door zelf op sociale media over zijn vrijstelling te berichten.

Maandag oordeelde de rechter in een door Djokovic aangespannen beroepszaak dat de regering zijn visum niet had mogen intrekken. De rechter vroeg zich tijdens de zitting hardop af wat Djokovic ‘nog meer had kunnen doen’ om aan te tonen dat zijn medische vrijstelling in orde was. De tennisser moet zo snel mogelijk op vrije voeten worden gesteld. Bovendien moeten de Australische autoriteiten zijn proceskosten vergoeden.

Vraagtekens bij coronabesmetting

Overigens plaatsten sommigen vraagtekens bij Djokovic’ coronabesmetting. Volgens een persbericht van de Novak Djokovic Foundation, een door de tennisser opgerichte stichting die zich inzet voor beter onderwijs, was Djokovic op 17 december aanwezig bij de onthulling van postzegels met zijn eigen beeltenis erop. Op sociale media plaatste hij foto’s van die ceremonie, waarop hij zonder mondkapje en zonder afstand tot andere mensen poseert.

De Australian Open begint op maandag 17 januari. Als Djokovic het toernooi wint, komt hij op in totaal 21 grandslamtitels. Daarmee zou hij de nieuwe mannelijke wereldrecordhouder worden. Momenteel hebben zowel Djokovic als Rafael Nadal en Roger Federer twintig titels op hun naam staan.