Djokovic verliest beroepszaak bij federaal gerechtshof en moet Australië verlaten

Novak Djokovic onderweg naar de rechtbank zondag. Beeld EPA

De behandeling van de zaak duurde, inclusief een pauze, ruim 5 uur. Via een livestream op YouTube keken ruim 85 duizend mensen mee.

De uitspraak van het hof in Melbourne is het slotstuk van een dagenlange rel over de immigratiestatus van Djokovic. De Serviër heeft zich niet laten vaccineren tegen het coronavirus, maar wilde met een medische vrijstelling alsnog meedoen aan het eerste grandslamtoernooi van het jaar, dat maandag begint.

De toptennisser vocht bij het gerechtshof de beslissing aan van minister Alex Hawke van Immigratie, die vrijdag besloot om het visum van Djokovic alsnog in te trekken, nadat de nummer 1 van de wereld toegang was verleend tot het land.

Bij aankomst in Australië werd Djokovic vorige week donderdag door de douane tegengehouden, omdat hij niet kon aantonen waarom hij over een ‘medische vrijstelling’ voor de strenge inreisregels beschikte. Djokovic werd daarop vastgezet in een quarantainehotel.