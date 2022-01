Djokovic verliest beroepszaak bij federaal gerechtshof en moet Australië verlaten

Novak Djokovic onderweg naar de rechtbank zondag. Hij verloor het beroep. Beeld EPA

De uitspraak van het hof in Melbourne is het slotstuk van een wekenlange rel over de inreispapieren van Djokovic. De 34-jarige Serviër heeft zich niet laten vaccineren tegen het coronavirus, maar dacht met een medische vrijstelling alsnog Australië binnen te komen en deel te kunnen nemen aan het eerste grandslamtoernooi van het jaar. De Australische immigratieminister Alex Hawke stak daar uiteindelijk een stokje voor.

Djokovic legt zich bij de gerechtelijke uitspraak neer, schrijft hij in een verklaring.‘Ik respecteer de beslissing van de rechtbank en zal meewerken met de relevante autoriteiten wat betreft mijn vertrek uit het land.’ Wel is hij ‘extreem teleurgesteld’ dat hij niet aan het toernooi kan deelnemen. Om de laatste weken op deze manier in de spotlights te staan, vond Djokovic vond niet prettig, schrijft hij. ‘Ik hoop dat we ons nu allemaal kunnen focussen op het spel en het toernooi waar ik van houd.’

Visumperikelen

Bij aankomst in Australië werd van de nummer 1 van de wereld vorige week donderdag door de douane tegengehouden, omdat hij niet kon aantonen waarom hij over een ‘medische vrijstelling’ voor de strenge inreisregels beschikte. Djokovic werd daarop vastgezet in een quarantainehotel.

Maandag vocht Djokovic het intrekken van zijn visum bij een Australische rechter met succes aan. Even leek het daardoor dat hij gewoon aan het tennistoernooi kon deelnemen: Djokovic hervatte zelfs zijn baantrainingen. Maar vrijdag maakte minister Hawke bekend Djokovic met zijn ‘persoonlijke bevoegdheid’ alsnog uit te zetten.

Tijdens een spoedhoorzitting bepaalde de rechter diezelfde dag dat Djokovic niet direct het land hoefde te verlaten. Zijn beroepszaak bij een federale rechter mocht de tennisser in Australië afwachten. Zondagmiddag (plaatselijke tijd) werd het beroep, na een zitting van ruim vijf uur, verworpen: Djokovic raakt nu zijn visum definitief kwijt en moet het land uit.

De beslissing van de drie rechters was unaniem, aldus voorzitter James Allsop. Het gerechtshof deed zondag alleen een korte, mondelinge uitspraak. Het volledige oordeel op schrift verschijnt ‘zo snel mogelijk in de komende dagen’. Allsop benadrukte dat het hof alleen gekeken heeft of de overheidsbeslissing ‘irrationeel of juridisch onjuist was’. Dat was volgens de drie rechters niet het geval.

Volgens minister Hawke was het intrekken van Djokovic’ visum ‘in het algemeen belang’ geweest. ‘Het strenge grensbeschermingsbeleid van Australië heeft ons tijdens de pandemie beschermd’, legde hij na de uitspraak uit. Dat beleid is volgens hem ‘van fundamenteel belang voor het beschermen van de sociale cohesie’ in het land. ‘Australiërs hebben grote offers gebracht om op dit punt te komen en de regering van Morrison (minister-president, red.) is vastbesloten om deze positie te beschermen, zoals het Australische volk verwacht.

Grandslamrecord

Het is pas de tweede keer in 18 jaar dat Djokovic een grandslamtoernooi mist. Net als Roger Federer en Rafael Nadal wist de Serviër twintig keer zo’n toernooi, waarvan er jaarlijks vier op de tenniskalender staan, te winnen. Vorig jaar won Djokovic de Australian Open voor de negende keer. Als hem dat een tiende keer was gelukt, zou hij de tennisser zijn met de meeste grandslamtitels op zijn naam.

Bij de loting voor de huidige editie nam de organisatie van de Australian Open Djokovic afgelopen donderdag gewoon mee. In de eerste ronde zou Djokovic het maandagavond opnemen tegen zijn landgenoot Miomir Kecmanovic. Hij wordt nu vervangen door de Italiaanse tennisser Salvatore Caruso, de nummer 150 van de wereld.