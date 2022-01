Djokovic geeft fout op inreispapieren toe; beslissing over uitzetting uitgesteld

Novak Djokovic tijdens een training op woensdag in de Rod Laver Arena. Beeld Mark Baker / AP

Ondanks een gerechtelijke uitspraak in zijn voordeel is de huidige nummer 1 van de wereld in het mannentennis nog altijd niet zeker van zijn deelname aan de Australian Open, die volgende week begint. De ongevaccineerde Djokovic dacht dat hij op grond van een ‘medische vrijstelling’ de strenge inreisregels kon ontlopen, maar bij aankomst trok de douane zijn visum in. Maandag bepaalde de rechter dat dat niet had mogen gebeuren.

Toch kan de 34-jarige Serviër nog altijd Australië uitgezet worden. Op dit moment overweegt immigratieminister Alex Hawke of hij van zijn ‘persoonlijke bevoegdheid’ gebruik zal maken. Nu duidelijk is geworden dat Djokovic bij het invullen van zijn inreisformulieren een fout heeft gemaakt, heeft Hawke zijn beslissing tot ten minste donderdag uitgesteld, meldt het Australische persbureau AAP. Het ministerie wil eerst nader onderzoek doen.

Djokovic zou op de inreisformulieren hebben aangegeven dat hij in de veertien dagen voor vertrek naar Melbourne, waar de Australian Open wordt gehouden, niet had gereisd. De Serviër werd echter eind vorige maand in onder meer Spanje en Belgrado gesignaleerd. Het geven van valse of misleidende informatie is in Australië strafbaar.

‘Menselijke fout’

Op zijn sociale media schrijft Djokovic woensdag dat het gaat om een menselijke fout, die ‘zeker niet opzettelijk’ door zijn begeleidende team zou zijn gemaakt. ‘Mijn agent verontschuldigt zich oprecht voor de administratieve fout bij het aanvinken van het verkeerde vakje over mijn vorige reis voordat ik naar Australië kwam’, aldus Djokovic, die inmiddels aanvullende informatie aan de Australische regering heeft verstrekt.

Ook sprak Djokovic zich uit over een interview dat hij medio december fysiek gaf aan het Franse blad L’Équipe, een dag nadat hij positief was getest op het coronavirus . Zijn medewerking aan dat interview noemde hij een ‘beoordelingsfout’. ‘Ik voelde me verplicht om door te gaan en het interview met L’Équipe te houden, omdat ik de journalist niet in de steek wilde laten’, aldus Djokovic.

Na zijn aankomst in Australië verbleef Djokovic dagenlang verplicht in een quarantainehotel. Na de uitspraak van de rechter mocht hij maandag weer naar buiten. In afwachting van het besluit van de minister bereidt hij zich inmiddels voor op het grandslamtoernooi, waarin hij voorlopig als eerste geplaatst is. De loting voor het toernooi is donderdag.

Vorig jaar won Djokovic het toernooi voor de negende keer. Als hem dat ook een tiende keer lukt, komt hij op in totaal 21 grandslamtitels. Daarmee zou hij de nieuwe mannelijke wereldrecordhouder worden. Momenteel hebben zowel Djokovic als Rafael Nadal en Roger Federer twintig titels op hun naam staan.