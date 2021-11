Dividendbelasting toch maar weg? Wanhoopsoffensief VVD om Shell hier te houden

Premier Mark Rutte, de Nigeriaanse president Muhammadu Buhari en Shell-topman Ben van Beurden tijdens een ontmoeting op het presidentieel paleis in Nigeria. Beeld ANP

Haagse ingewijden melden dat Shell-topman Ben van Beurden demissionair premier Mark Rutte zondagmiddag overviel met het strikt vertrouwelijke nieuws dat de oliegigant zijn hoofdkantoor van Den Haag naar Londen wil verplaatsen. Van Beurden noemde, net als Unilever-bestuursvoorzitter Paul Polman eerder, de Nederlandse dividendbelasting als belangrijke reden voor dat besluit. Shell is net als Unilever een Brits-Nederlands bedrijf met een duale aandelenstructuur (het geeft ‘Britse’ en ‘Nederlandse’ aandelen uit). Unilever besloot eind 2018 zijn aangekondigde verhuizing van het Londense hoofdkantoor naar Rotterdam af te blazen. Het bedrijf hield zijn hoofdvestiging na rijp beraad toch in Londen onder druk van zijn Angelsaksische aandeelhouders. In tegenstelling tot Nederland kent het Verenigd Koninkrijk geen dividendbelasting.

Slechtnieuwstelefoontje

Bronnen in Den Haag melden dat Rutte na het ‘slechtnieuwstelefoontje’ van Van Beurden meteen een crisisberaad belegde met de bewindslieden Blok, Vijlbrief en minister van Financiën Wopke Hoekstra (CDA). Omdat Van Beurden slechts spreekt van een ‘voornemen’ om Shells hoofdkantoor naar Londen te verhuizen, willen in elk geval Rutte en Blok nog een poging doen de multinational van dat – in hun ogen – onzalige plan af te brengen. Om Shell binnenboord te houden, zal Nederland op zijn minst de dividendbelasting alsnog moeten afschaffen, is de inschatting van Rutte en Blok.

De VVD kan zich daarbij niet meer beroepen op het regeerakkoord uit 2017. Daarin was het afschaffen van de dividendbelasting beklonken met CDA, D66 en ChristenUnie. Die partijen hebben ook na de verkiezingen van begin dit jaar een meerderheid in de Tweede Kamer. Maar het kabinet dat dit regeerakkoord sloot, is inmiddels bijna een jaar demissionair. D66 en de ChristenUnie voelen zich niet meer gebonden aan de impopulaire afspraak die ze met tegenzin maakten tijdens de vorige coalitieonderhandelingen.

Weerstand

VVD en CDA zagen eind 2018 uiteindelijk zelf af van de belastingmaatregel die het Nederlandse vestigingsklimaat moest verbeteren. De rechtse coalitiepartners gooiden de handdoek in de ring, omdat het voorstel veel politieke en maatschappelijke weerstand opriep én omdat Unilever besloot in Londen te blijven voordat de politieke strijd in beide Kamers van de Staten-Generaal was beslecht.

Nu ook Neerlands grootste multinational heeft aangekondigd te vertrekken, liggen de kaarten in de Tweede Kamer misschien anders, hoopten Rutte en Blok blijkbaar. Een politiek wanhoopsoffensief zou Van Beurden en zijn raad van bestuur wellicht op andere gedachten brengen. Vandaar dat Blok en Vijlbrief maandagochtend de stemming peilden onder de fractievoorzitters van de vier formerende partijen (VVD, CDA, D66 en ChristenUnie) en de ‘constructieve’ oppositie GroenLinks en PvdA.

Meloen

Deze belronde had volgens ingewijden niet het door de VVD gewenste resultaat: D66 en ChristenUnie voelen er weinig voor om tijdens lopende formatiegesprekken al een grote concessie te doen. GroenLinks en PvdA waren altijd al tegen het afschaffen van de dividendbelasting en zijn dat nog steeds. De ChristenUnie omschreef deze concessie na de vorige formatieonderhandelingen nog als een meloen die de partij moest doorslikken om de eigen partijwensen in het regeerakkoord te krijgen.

De missie van de VVD/Rutte om Shell op de valreep tot een U-bocht te bewegen lijkt dus tot mislukken gedoemd. Opvallend is dat Blok en Vijlbrief maandag wél GroenLinks en PvdA raadpleegden – partijen waarvan op voorhand al weinig medewerking verwacht mocht worden –, maar niet de SGP: een partij die de afschaffing van de dividendbelasting wel ziet zitten. Dit wijst erop dat de VVD vooral voor de bühne (lees: de achterban in het bedrijfsleven) wilde proberen het politiek onmogelijke toch mogelijk te maken.