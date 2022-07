Diversiteit is de eerste winnaar bij strijd om Brits premierschap: enige witte man uitgeschakeld

Voorafgaand aan het televisiedebat van afgelopen vrijdag poseren de kandidaten voor het leiderschap met presentator Julie Etchingham (derde van rechts). Van links naar rechts: Rishi Sunak, Liz Truss, Kemi Badenoch, Julie Etchingham (presentator), Tom Tugendhat en Penny Mordaunt. Beeld ITV via Getty Images

‘Stem niet op me omdat ik een vrouw ben. Stem niet op me omdat ik bruin ben.’ Deze woorden werden tijdens de beginfase van de campagne geuit door Suella Braverman, de inmiddels afgevallen kandidaat wier Indiase ouders uit Kenia en Mauritius in de jaren zestig naar Engeland kwamen. Parlementair verslaggever Tom Stanley noemde het in The Daily Telegraph een overbodige mededeling. ‘Ik denk dat historici die in de toekomst zullen schrijven over deze verkiezing twee opmerkelijke zaken zullen belichten. Ten eerste dat het ongelooflijk divers was, ten tweede dat het niemand wat uitmaakte.’

Ras en sekse van de vier komen inderdaad amper ter sprake in de debatten. De achilleshiel van Rishi Sunak? Dat hij te rijk is, op een kostschool heeft gezeten en wordt gezien als een lid van de internationale elite. Penny Mordaunt? Zij krijgt vooral het verwijt dat ze incompetent zou zijn. Op haar beurt zou Liz Truss, lange tijd de favoriet, teveel haar best doet om op Margaret Thatcher te lijken. De in Nigeria opgegroeide Kemi Badenoch is er vanuit progressieve hoek van beticht de strijd tegen racisme te ondermijnen met haar conservatieve kritiek op wat zij de ‘kritische rassentheorie’ noemt.

Een soortgelijk verwijt kreeg Thatcher, die in 1979 de eerste vrouwelijke hoofdbewoner werd van 10 Downing Street. Tijdens haar lange premierschap kreeg ze regelmatig te horen dat ze te weinig deed voor de feministische zaak. De beroemde foto waarop ze geflankeerd werd door tientallen mannelijke ministers en staatssecretarissen bevestigde die indruk. Thatcher heeft er altijd op gewezen dat ze door hard te werken naar de top is geklommen. Hetzelfde meritocratische argument klinkt nu ook, met name bij de drie vrouwen in de eindstrijd. Het intermezzo van de Old Etonians David Cameron en Boris Johnson is ten einde gekomen.

De meritocratie is evenwel een handje geholpen door Cameron die in zijn elf jaar als partijleider, van 2005 tot het Brexit-referendum van 2016, actief heeft bijgedragen aan de huidige diversiteit. Bij zijn streven de Conservatieve Partij te moderniseren zette deze patriciër alles in het werk om vrouwen en leden van minderheidsgroepen te helpen aan zetels in het Lagerhuis. Het kabinet van Boris Johnson zou zeker wat huidskleur betreft het meest diverse landsbestuur van Europa worden. Tot de (oud-)ministers behoren zonen van vluchtelingen uit Irak, Oeganda en Sierra-Leone, alsmede zonen van gewone immigranten uit Ghana, India en Pakistan.

In Brexitland heeft dit voor trots gezorgd, en tot bijbehorende plaagstoten richting het vasteland. ‘Brexit en Conservatief Brittannië kan de Europese Unie een paar dingen leren over diversiteit, glunderde de commentator Zoe Strimpel. Ze wees erop dat Groot-Brittannie sinds Brexit in het buitenland regelmatig is neergezet als een xenofoob land, onder meer door The New York Times, rapporteurs van de Verenigde Naties en Jean-Claude Juncker, de oud-voorzitter van de Europese Commissie. Strimpel merkte op dat het Europese parlement sinds het vertrek van de Britten, en vooral The Brexit Party, weer een stuk witter is geworden.

Op dit gebied weerspiegelt de Britse politiek de rest van een open en competitieve samenleving. Daarin vervullen Britten van Aziatische, Afrikaanse en Afro-Caribische komaf, alsmede vrouwen, steeds meer prominente rollen, sport en media voorop en met enige vertraging ook het bedrijfsleven. Op scholen, zo is gebleken uit recente cijfers van de onderwijsinspectie, presteren kinderen van Chinese, Indiase en Afrikaanse komaf gemiddeld beter dan hun witte klasgenoten, met name die uit de lagere sociale klassen.

De succesvolle diversiteit draagt ertoe bij dat Groot-Brittannië een geliefde bestemming voor migranten blijft. Sterker, na de stem voor Brexit, zes jaar geleden, is de immigratie van buiten de Europese Unie alleen maar toegenomen, tegen wil en dank van de kleurrijke regeringspartij.