Divers zijn in het voetbal is een proces van lange adem

Bij de Amsterdamse club Zeeburgia vinden spelers van verschillende achtergronden elkaar. Trainer Enrico Kolf instrueert een groep jongens. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

In het amateurvoetbal haken leden van etnisch gemengde verenigingen sneller af dan in homogene clubs. Ze blijven gemiddeld korter lid, ook omdat ze minder leden met dezelfde achtergrond treffen. De afhakers gaan niet snel op zoek naar een andere club.Dat is een van de bevindingen van Arend van Haaften, die promotie-onderzoek deed naar etniciteit in het voetbal. Van Haaften: ‘Ze vinden een andere vrijetijdsbesteding, buiten het voetbal en waarschijnlijk met meer gelijkgestemden.’

Op het sportveld komen mensen van alle kleuren en gezindten bij elkaar, zo luidt het mooie, romantische verhaal, het cliché. Dat klopt ook, maar eenvoudig verloopt dat proces van samenkomst niet altijd. Het is hard werken voor clubs om om te gaan met de groeiende diversiteit. ­Socioloog Van Haaften is van mening dat ze daarbij best hulp kunnen gebruiken van koepelorganisaties zoals de KNVB, of van gemeenten.

Muziek in de kantine

Van Haaften: ‘Het kost extra energie om vast te stellen hoe de identiteit van een club verandert en of huidige en toekomstige leden zich allemaal nog genoeg herkennen in de tradities en gebruiken op de club. Dat kan al om simpele dingen gaan, zoals het aanbod van eten en drank in de kantine of de muziek die wordt gedraaid. Met diversiteit aan de slag gaan kan voor clubs een worsteling zijn, temeer omdat het vaak al een hele klus is om een sportvereniging met voldoende vrijwilligers draaiende te houden. Het is daarom goed als ze daarbij assistentie krijgen, van de bond of via de (lokale) overheid.’

Clubs die meer werk maken van inclusie, zouden van de onderzoeker meer moeten kunnen rekenen op steun. ‘Clubs die alleen zeggen: wij willen liever onder ons blijven, kennen niet dezelfde uitdagingen. Die clubs moeten overigens wel goed voor zichzelf nagaan of ze op die ­manier nog genoeg nieuwe aanwas krijgen om te blijven voortbestaan.’

Arend van Haaften Beeld -

Van Haaften (32) promoveerde eind december aan de Universiteit Utrecht met zijn proefschrift Ethnic sorting in football (Etnische selectie in het voetbal), met als ondertitel ‘een kwantitatieve analyse van etniciteit en lidmaatschap in het Nederlandse amateurvoetbal’. Op basis van ledengegevens van twee miljoen voetballers gedurende tien jaar, inclusief in- en uitstromers, heeft hij de relatie tussen de achtergrond van clubs en etnische achtergrond bestudeerd. Een onderzoek op dergelijke schaal is nooit eerder gedaan in Nederland.

Zo neemt het aantal KNVB-leden met een migratieachtergrond gestaag toe, maar loopt dat nog wat achter ten opzichte van hun aandeel in de totale bevolking. Leden met dezelfde etnische achtergrond zoeken elkaar op, wat leidt tot een zekere segregatie tussen clubs. Een belangrijk deel van het contact tussen etniciteiten vindt daarmee plaats tussen clubs in plaats van binnen clubs. Maar ondanks die trend worden verenigingen diverser, mede door de daling van het aantal verenigingen. De keuze tussen het aantal clubs is simpelweg kleiner.

Sociale identiteit

Het is te makkelijk om te zeggen dat iedereen gewoon gelijk is. Van Haaften, vanaf februari beleidsmedewerker van de gemeente Waddinxveen: ‘Etniciteit is een belangrijk kenmerk. Voor veel mensen vormt hun etnische achtergrond een belangrijk onderdeel van hun identiteit. Dat maakt dat gelijkgestemden elkaar opzoeken volgens het soort-zoekt-soortprincipe. Dat is de mens eigen. Het is prettig om onder gelijkgestemden te zijn, dat alles gaat zoals je dat gewend bent. Dat principe vervult een psychologische behoefte en bevestigt je sociale identiteit.’

Ook loopt de rekrutering van leden of bestuursleden lvaak via persoonlijke lijnen, zegt Van Haaften. ‘In zo’n homogene club gaan veel zaken vanzelf, wat overigens niet wil zeggen dat er aversie is tegen mensen met een andere achtergrond. Het is onze gewoonte om naar dezelfde mensen toe te trekken. De uitdaging is om leden verbonden te houden als het bestand diverser wordt. Het is goed om de waarde van een diverse club in te zien, in een samenleving die steeds diverser wordt. Laten we sportclubs daar dus bij helpen.’

Het is de bedoeling dat Van Haaften binnenkort een presentatie van zijn onderzoek houdt bij de KNVB, die eraan heeft meegewerkt.