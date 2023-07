Dit zijn de zes belangrijkste fronten in Oekraïne om in de gaten te houden

Een Oekraïense soldaat schiet met een machinegeweer richting Russische eenheden in de provincie Donetsk. Beeld AP

1. Hrozove

Vlak bij het leeggelopen stuwmeer in de Dnipro-rivier poogt Oekraïne een doorbraak te forceren richting het plaatsje Hrozove. Sinds het begin van het offensief heeft het Oekraïense leger vooral speldenprikken uitgedeeld en wist het in dit gebied ook twee kleine dorpen te bevrijden. De laatste twee dagen lijken de militairen opnieuw enige terreinwinst te boeken. Deze aanval lijkt vooral bedoeld om de plaats Vasylivka te omsingelen. In dit stadje aan de Dnipro-rivier ligt een snelweg richting Melitopol. Als Oekraïne deze weg in handen krijgt, heeft het leger een veel betere verbinding richting de Krim. Als de Oekraïners richting Melitopol kunnen oprukken, kan het leger het Russische front doormidden snijden en de Krim afsluiten van het bezette oosten van Oekraïne. Om zover te komen en op te rukken richting de Zee van Azov, moet Oekraïne nog wel twee linies met loopgraven zien te doorbreken.

2. Robotyne

De meest intense gevechten vonden deze week plaats in de buurt van het plaatsje Robotyne in de provincie Zaporizja. Oekraïne heeft al eerder gepoogd om hier flinke terreinwinst te boeken, maar liep toen vast op de stevige verdediging van de Russen. Tijdens deze eerste aanvallen begin juni raakten diverse moderne Leopard-tanks beschadigd, waarvan de beelden door Russische militaire bloggers grif werden gedeeld.

Over de auteur

Xander van Uffelen is chef van de redactie datajournalistiek van de Volkskrant. Eerder was hij chef van de economieredactie en de redactie binnenland.

Door deze tegenvaller heeft het Oekraïense leger zijn aanvalstactiek aangepast. De afgelopen weken lag de focus vooral op uitputting van de aanvoerlijnen van de Russen door bruggen en munitieopslagplaatsen te bestoken, waardoor het Russische leger meer moeite zou krijgen om verse krachten en nieuw materiaal aan het front te krijgen. Sinds woensdag poogt Oekraïne opnieuw Robotyne te bereiken, waarbij veel militaire voertuigen verloren zijn gegaan. Uit beelden blijkt dat het Oekraïense leger ten oosten van Robotyne actief is en dat het leger dus enkele kilometers is opgerukt.

Bij Robotyne ligt de eerste linie van Russische loopgraven. Oekraïne probeert via Robotyne uiteindelijk het stadje Tokmak onder vuur te nemen. Dat is een belangrijk knooppunt voor vervoer via spoor. Oekraïne probeert hiermee de aanvoer van zwaar materieel (zoals tanks) te ontregelen.

3. Starolymnivka

Het meeste succes heeft Oekraïne de afgelopen anderhalve maand geboekt in de buurt van Starolymnivka. Sinds het offensief wist het leger in dit gebied al zeven dorpen te bevrijden. Donderdag werd het achtste dorp bevrijd, het gehucht Staromaiorske in de provincie Donetsk.

De opmars van Oekraïne gaat vooral via een rivierdal. Rusland probeert via de iets hoger gelegen heuvels de opmars te stuiten. De geboekte terreinwinst en vooral de bevrijde dorpen zijn een opsteker voor het Oekraïense leger. Tegelijkertijd is de route naar het zuiden, richting Staromlymnivka en uiteindelijk ook de grote stad Marioepol, langer en leidt deze ook over kleinere wegen dan de opmars via Tokmak bij het front rond Robotyne.

Ook via dit derde front in het zuiden probeert Oekraïne het Russische front doormidden te breken om zo de Krim te isoleren. In dit aanvalsplan passen ook de aanvallen op de Krimbrug, waardoor Rusland nog meer moeite krijgt om de bevoorrading op orde te krijgen.

4. Andriivka

De gevechten aan de oostelijke linie verlopen veel moeizamer dan die in het zuiden. Het front is hier ook veel statischer. Hier ligt de oude frontlinie die in 2014 is ontstaan, toen de Russisch gezinde separatistische beweging in Loehansk en Donetsk zich afscheidde van Oekraïne. De loopgraven die toen gegraven zijn, vormen nog immer een deel van de frontlinie.

Voor de Russen bemoeilijkten de loopgraven het oprukken van het leger in het begin van de oorlog. Dezelfde loopgraven veroorzaken nu problemen voor Oekraïne bij het inzetten van moderne westerse tanks in de tegenaanval. De laatste dagen is er wel enige beweging bij het kleine plaatsje Andriivka, waar Oekraïne terrein heeft veroverd.

5. Bachmoet

Bij Bachmoet zijn er de laatste weken opnieuw felle gevechten uitgebroken, waarbij Oekraïne probeert de verloren stad te omsingelen. Na maanden van bloedige strijd en huis-tot-huisgevechten wist het huurlingenleger Wagner in mei Bachmoet te bezetten. De tegenaanvallen van Oekraïne lijken de afgelopen weken enig succes te hebben. Zowel ten noorden als ten zuiden van de stad hebben de Oekraïense militairen terrein gewonnen. Vanuit de heuvels in het noorden probeert Oekraïne de ruïnes van Bachmoet onder vuur te nemen. Militaire analisten gaan ervan uit dat Oekraïne niet op korte termijn de stad wil intrekken, maar vooral via omsingeling de aanvoer van de Russen wil onderbreken. De strijd rond Bachmoet is vooral symbolisch van belang. Bachmoet was de laatste grote overwinning voor het Russische leger en zou bij verlies een gevoelige nederlaag voor Poetin betekenen.

6. Stelmakhivka

Het Russische leger heeft de laatste weken wel enig succes gehad aan het noordelijke deel van de frontlinie, nabij Stelmakhivka. Volgens Russische militaire bloggers en ook Oekraïense bronnen heeft Rusland hier verhoudingsgewijs veel soldaten en materieel gelegerd. Rusland probeert in dit gebied te profiteren van het gericht inzetten door Oekraïne van zijn schaarse middelen. Terwijl in de zuidelijke linie vooral de westerse tanks en ander materieel worden ingezet, moet het Oekraïense leger het hier aan de oostelijke linie veelal doen met oude wapens van Russische makelij.

Tijdens het rouleren van Oekraïense legerbataljons – waarbij nieuwe soldaten de bestaande gevechtstroepen komen vervangen – wist Rusland deze week terrein te winnen. De nieuw gearriveerde troepen hebben bij Stelmakhivka de opmars weten te stuiten, maar de gevechten waren een waarschuwing dat langs het 2.500 kilometer lange front niet alleen Oekraïne in de aanval kan zijn.